Škoda готовит самый большой электрокроссовер в своей истории под названием Peaq

Компания Škoda официально представила первые детали своего нового электрического флагмана Peaq, который станет самой большой моделью бренда и получит запас хода более 600 км - об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новый флагман с акцентом на семью

Škoda явно нацеливается на семейную аудиторию. Peaq - это большой электрический SUV длиной почти 4,9 метра с возможностью выбора между пятиместной и семиместной конфигурацией. При этом пространство - один из главных козырей модели.

В пятиместном варианте багажник достигает 1010 литров - это рекорд для бренда. А дополнительный передний багажник лишь усиливает практичность.

Генеральный директор Škoda Клаус Зеллмер прямо говорит о позиционировании новинки:

"Škoda Peaq предназначена для реальной жизни - для семей, которым нужен простор, и для водителей, которые хотят уверенности в дальних путешествиях".

Фактически, это ответ бренда на растущий спрос на большие электрические кроссоверы, который уже сформировался в Европе.

Дизайн Modern Solid и новый имидж бренда

Peaq станет носителем нового дизайнерского стиля Škoda - Modern Solid. Это означает простые, четкие формы, минимализм и функциональность без лишнего декора.

Главная фишка - передняя панель Tech-Deck Face с подсветкой и матричные фары с 18 сегментами. Выглядит современно и технологично, но без агрессии.

Руководитель дизайна бренда Оливер Стефани объясняет:

"Каждое дизайнерское решение принималось с учетом практичности и повседневного использования".

Это типичный подход Škoda: не шоу-кар, а максимально жизнеспособный продукт.

Комфорт как в лаунже: ставка на релакс

Один из самых интересных акцентов - пакет Relax. Здесь уже не просто об удобстве, а о полноценном отдыхе в дороге.

Салон может превращаться в нечто похожее на мобильный лаунж: массажные кресла, подножки, адаптивное освещение и даже оздоровительное приложение, которое синхронизирует все эти функции.

Отдельно стоит упомянуть аудиосистему Sonos - это первый подобный проект для Škoda. Ставка очевидна: автомобиль как пространство для жизни, а не просто средство передвижения.

Техника: до 600 км и полный привод

Peaq базируется на платформе MEB и получит три варианта силовых установок. Мощность - от 150 до 220 кВт, а топовая версия с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Запас хода - более 600 км в старших версиях. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10 до 80% примерно за полчаса.

Это уже стандарт для современного электрокласса, но для большого семейного SUV - важный аргумент.

Цифровизация и новые функции

Peaq получил новую мультимедийную систему на базе Android с большим 13,6-дюймовым дисплеем. Есть поддержка популярных сервисов вроде Google Maps и YouTube.

Появляется цифровой ключ, который позволяет использовать смартфон вместо традиционного брелока - особенно актуально для семейного авто.

Также важная деталь - функции V2L и V2H. Автомобиль может питать внешние устройства или даже дом. Это уже выход за пределы классического понимания авто.

Что это значит для рынка

Škoda Peaq - это не просто еще одна электрическая модель. Это попытка зайти в сегмент больших электрических SUV, где сейчас доминируют более дорогие бренды.

При этом Škoda традиционно делает ставку на баланс цены, пространства и практичности. И если компании удастся удержать конкурентную цену, Peaq может стать серьезным игроком в Европе.

Для Украины это также важно: большие электрокроссоверы постепенно становятся популярнее, особенно среди семей и бизнеса.