Škoda Kodiaq получил роскошную версию и мощный гибрид

Как сообщает Škoda, В честь десятой годовщины модели производитель решил существенно расширить линейку второго поколения. Теперь флагманский SUV бренда предлагает клиентам еще больше выбора благодаря возвращению легендарного исполнения и форсированному агрегату.

Больше мощности для гибрида

Главное техническое изменение коснулось плагин-гибридной модификации, которая теперь выдает солидные 200 кВт вместо предыдущих 150 кВт. Такой прирост стал возможным благодаря форсированному до 130 кВт бензиновому двигателю 1.5 TSI, работающему в паре с 85-киловаттным электромотором.

Крутящий момент этой установки вырос до 400 Нм, что гарантирует кроссоверу отличную динамику на трассе. При этом батарея емкостью 25,7 кВтч осталась без изменений, позволяя проезжать свыше 100 километров исключительно на электричестве и поддерживая быструю зарядку постоянным током до 50 кВт.

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"Предыдущая версия на 150 кВт также остается в прайс-листах, тогда как новый вариант станет более динамичной альтернативой для активных водителей",– отмечают представители чешской марки. Обе гибридные модификации обычно оснащаются передним приводом.

Возвращение роскоши Laurin & Klement

Для тех, кто ищет максимальный комфорт, компания возвращает на рынок топовую комплектацию Laurin & Klement. Внешне такую машину легко узнать по окрашенным в цвет кузова бамперам, серебристым рейлингам и эксклюзивным легкосплавным дискам диаметром от 19 до 20 дюймов.

В салоне царит настоящий премиум, ведь базой служат дорогие интерьеры Suite или Suite Cognac. Водитель и передний пассажир получат эргономичные кресла с сертификатом AGR, которые оснащены продвинутой массажной функцией, а также фирменные логотипы на подголовниках и руле.

Уже в базовом оснащении эта версия имеет трехзонный климат-контроль, большой 13-дюймовый мультимедийный экран и современные матричные фары Matrix LED. Это делает юбилейный кроссовер одним из самых укомплектованных автомобилей в своем классе.

Десять лет удачи