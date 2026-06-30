Škoda Octavia получит очередное обновление через семь лет после дебюта этого поколения

Фотошпионы Autoevolution недавно зафиксировали тестовый прототип во время буксировки прицепа. Автомобиль был частично покрыт защитным камуфляжем, который скрывал только переднюю и заднюю части кузова. Неизменный профиль машины четко указывает на то, что речь идет о втором по счету рестайлинге в рамках одного жизненного цикла, а не о смене поколения.

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Визуальные изменения экстерьера универсала Combi

Несмотря на плотные защитные наклейки, заметны ключевые отличия будущей модели от текущей версии. Спереди автомобиль получит модернизированные фары с новой светодиодной графикой дневных ходовых огней. Передний бампер также претерпел изменения: на его внешних краях появились новые вертикальные вентиляционные отверстия, а центральный воздухозаборник стал немного меньше по размеру. Кроме того, ожидается незначительное обновление фирменной решетки радиатора.

Задняя часть кузова прототипа, выполненного в кузове универсал (который в линейке Škoda традиционно носит название Combi), демонстрирует еще больше нововведений. Автопроизводитель полностью переработал архитектуру задних фонарей, изменив их внутренний рисунок, а также подкорректировал форму бампера.

Временные светоотражатели на тестовой машине впоследствии заменят на серийные элементы. Форма дверей багажника осталась прежней – по центру сохранится большая надпись с названием чешского бренда, а с левой стороны разместится фирменный шильдик модели.

Обновление внутреннего пространства

Внутреннюю отделку салона прототипа во время тестов тщательно скрывали от посторонних глаз, что свидетельствует о подготовке заметных изменений внутри. Поскольку это первый прототип будущей Octavia, подробные характеристики интерьера пока держатся в секрете.

Однако логика развития линейки брендов, входящих в состав концерна Volkswagen Group, подсказывает, что автомобиль получит усовершенствованную информационно-развлекательную систему с более крупным сенсорным экраном и полностью новую цифровую приборную панель. Кроме того, ожидаются изменения в материалах обивки, элементах декоративной отделки, архитектуре центральной консоли и дизайне рулевого колеса.

Моторная гамма

Вопрос о линейке силовых агрегатов также остается частично открытым, хотя большая часть моторной гаммы перейдет с текущей модели с некоторыми техническими оптимизациями.

Текущая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, а также 2,0-литровым дизелем TDI, доступным в двух вариантах форсирования. Спортивная модификация с индексом RS доступна с мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI, развивающим 262 конских силы. В обновленной линейке также сохранятся "мягкие" гибридные версии и подключаемые гибридные силовые установки (PHEV).

Когда ждать рестайлинга?