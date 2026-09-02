Škoda Peaq проехал 936 километров на одном заряде и установил рекорд

Марек Еж, руководитель проекта Peaq, и Якуб Крс, главный директор модели по батареям, решили проверить, насколько далеко электрический внедорожник сможет проехать на одном заряде. Для попытки они выбрали маршрут от главного завода Škoda в Млада-Болеславе в Нидерланды.

Первоначальной целью был Амстердам, расположенный примерно в 850 км от чешского города, однако впоследствии экипаж решил продолжить движение к побережью Северного моря.

"Нашей целью было продемонстрировать возможности технологии на самом пределе ее потенциала. Чтобы достичь максимально возможного запаса хода, мы тщательно выбрали подходящий маршрут и, конечно, соответствующий стиль вождения",– рассказал Якуб Крс.

Какой Peaq использовали для рекордного заезда

Для поездки взяли серийный Škoda Peaq 90. Автомобиль не получал технические доработки, которые могли бы изменить его основные характеристики. Он был оснащен:

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тяговой батареей емкостью 91 кВт-ч, из которых 86 кВт-ч доступны для использования.;

электродвигателем мощностью 210 кВт (285 л.с.);

задним приводом;

19-дюймовыми колесами;

штатными шинами с низким сопротивлением качению.

Единственной подготовкой автомобиля стала герметизация крышки зарядного порта. Попытку официально контролировал сертификационный орган TÜV Süd, а представители Чешской книги рекордов следили за результатом.

Как Peaq удалось проехать 936 км

Марек Еж и Якуб Крс стартовали с Млада-Болеслава в полдень 25 августа. Маршрут проходил через Чехию, Германию и Нидерланды. Для рекордной поездки специально выбрали преимущественно второстепенные дороги с меньшим трафиком, а при планировании маршрута использовали искусственный интеллект.

Ключевым фактором стала стабильная скорость движения. Водители пытались избегать резких ускорений и торможений, увеличивающих энергопотребление. При этом нужно было учитывать реальные дорожные условия, перекрестки, населенные пункты и интенсивность движения.

"Плавное управление с постоянной скоростью является одним из ключевых условий для достижения максимального запаса хода", – объяснили водители.

Важную роль играла и рекуперация. Она позволяет возвращать часть энергии к батарее при замедлении автомобиля. В то же время, слишком интенсивная рекуперация может создавать ненужное замедление, после которого автомобилю снова нужно тратить энергию для набора скорости.

"Обычный пользователь, вероятно, никогда бы не управлял автомобилем таким образом. Вместо этого он бы в полной мере использовал динамические характеристики Peaq, бортовые информационно-развлекательные и комфортные функции", – отметил Марек Еж.

После прохождения половины маршрута между Брауншвейгом и Ганновером заряд батареи составлял примерно 50%. Основная часть поездки пришлась на ночь, когда дорожное движение было менее интенсивным.

В Нидерландах экипаж сменил маршрут

Утром Peaq пересек границу Германии и Нидерландов. Здесь условия движения стали сложнее из-за городского трафика, светофоров и перекрестков. После 750 километров экипаж сообщил, что осталось около 170 километров. За пределами городов ситуация улучшилась– длинные ровные участки дороги позволили снова снизить потребление энергии. Во время остановки у дилерского центра Škoda в Амерсфорте водители решили не завершать поездку в Амстердам.

"Вместо того чтобы останавливаться в Амстердаме, давайте поедем вплоть до моря", – решили Марек и Якуб. Это прибавило к запланированному маршруту еще около 50 километров.

Škoda Peaq установил чешский рекорд

Последние проценты заряда батареи были использованы уже на прибрежной дороге у пляжей Зандворта. В итоге Škoda Peaq преодолел 936 км на одном заряде. По данным Škoda, среднее потребление энергии во время рекордной поездки составило всего 9,2 кВт-ч/100 км.

Результат официально признали чешским рекордом в категории "Самое длинное расстояние, пройденное электромобилем на одном заряде". Производитель также называет этот показатель рекордным для Peaq и семиместных электрических внедорожников. При этом сами участники эксперимента признают, что подобный результат не отражает типичное использование автомобиля. Для достижения рекорда они специально выбирали маршрут и стиль вождения, ориентированные на минимальное потребление энергии.

" Погода тоже помогла нам. Под дождем и на мокрой дороге мы бы никогда не добились такого результата. ", – отметил Марек Еж.

После завершения заезда автомобиль наконец-то подключили к зарядному устройству. По словам участников, результат превзошел их первоначальные ожидания: они не рассчитывали ни на столь низкое потребление энергии, ни на запас хода в 936 километров.