Как сообщает официальный прессцентр Škoda, все современные электрифицированные силовые установки бренда базируются на универсальном четырехцилиндровом двигателе 1.5 TSI evo2, работающем в паре с автоматической коробкой передач.

Представители компании отмечают: "Теперь практически каждый водитель сможет найти подходящий вариант в нашей расширенной гибридной линейке". В зависимости от модели клиенты могут выбрать один из трех уровней гибридизации, что кардинально меняет характер езды.

"Мягкий гибрид": простота и экономия в городе

Базовым уровнем электрификации является технология mHEV, использующая 48-вольтовую архитектуру. Вместо привычного стартера и генератора установлен интегрированный узел, соединенный с бензиновым мотором ремнем. Эта система не позволяет ездить исключительно на электротяге, но существенно помогает двигателю при старте с места.

Кроме того, при торможении энергия рекуперируется в небольшую литий-ионную батарею, что позволяет двигаться накатом с выключенным ДВС, питая при этом усилитель руля и кондиционер. Такое решение доступно для моделей Octavia, Superb и Kodiaq. Заявленный расход горючего для этих версий стартует от 4,9 литра на сотню километров.

Подробнее о работе этой системы Auto24 рассказывал в подробном тест-драйве Škoda Octavia mHEV.

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Полный гибрид: дебют на базе Octavia

Настоящей новинкой стало появление полноценного гибрида HEV, который предлагается исключительно для семейства Octavia. Главная фишка этой системы – последовательно-параллельная конфигурация, позволяющая автопереключаться между тремя режимами работы. Благодаря батарее на 1,6 кВт-ч машина способна проехать около двух километров чисто на электричестве.

На скоростях до 60 км/ч бензиновый мотор работает преимущественно как генератор, питая электромотор, и только на трассе ДВС напрямую подключается к колесам через новую одноступенчатую коробку TQ250. Заряжать такой гибрид от розетки не нужно, ведь вся энергия восстанавливается самостоятельно во время торможения. Расход горючего в таком смешанном цикле составляет от 4,3 литра на 100 километров.

Плагин-гибрид: максимальная автономность

Наивысшая ступень эволюции – версии PHEV, которые доступны для флагманских Superb и Kodiaq. Они оснащены массивной тяговой батареей емкостью 25,7 кВт-ч, которую можно заряжать от домашней розетки или на публичных станциях. Такой запас энергии позволяет преодолевать более 120 километров исключительно на электротяге, превращающей кроссовер или универсал в полноценный электромобиль для ежедневных городских поездок.

Если же вы введете маршрут в штатную навигацию, электроника сама распределит заряд так, чтобы проехать города на электричестве, а скоростную трассу– на бензине. Благодаря такой эффективности заявленный расход горючего для плагин-гибридов составляет фантастические 1,2 литра на сотню. Электромотор здесь интегрирован непосредственно в автоматическую коробку передач и работает вместе со сцеплением.

Что происходит у конкурентов