Как подготовить автомобиль к летнему сезону: советы от Škoda

Интенсивное солнечное излучение приводит к сильному нагреву интерьера автомобиля. Несмотря на то, что многие модели Škoda с завода оснащаются тонированными стеклами, производитель предлагает усилить защиту с помощью специальных оригинальных солнцезащитных шторок.

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Они разработаны индивидуально для многих моделей марки, обеспечивают приятную тень, создают приватность для пассажиров заднего ряда и снижают видимость салона извне в течение всего года. Эксплуатация машины летом также связана с постоянной борьбой против пыльцы растений, птичьего помета и остатков насекомых.

Для регулярного ухода за кузовом компания выпустила линейку высококачественной автокосметики. Обязательным элементом летнего набора автомобилиста является средство для удаления насекомых, которое эффективно очищает стекла, лакокрасочное покрытие и пластиковые детали от специфических сезонных загрязнений.

Кроме того, водителям настоятельно рекомендуют заменить зимний омыватель стекла на специальный летний. Зимний антифриз теряет актуальность, тогда как летняя жидкость эффективно удаляет с лобового стекла и фар пыль, грязь и остатки насекомых, не повреждая при этом резиновые уплотнители и другие компоненты автомобиля.

Транспортировка велосипедов и электровелосипедов

Для любителей активного отдыха бренд подготовил надежные системы для перевозки двухколесного транспорта. В каталоге представлено несколько инженерных решений:

Крепление на фаркоп: платформы рассчитаны на транспортировку двух или трех велосипедов. В случае увеличения количества пассажиров емкость системы можно расширить на один дополнительный велосипед с помощью специального фирменного адаптера.

платформы рассчитаны на транспортировку двух или трех велосипедов. В случае увеличения количества пассажиров емкость системы можно расширить на один дополнительный велосипед с помощью специального фирменного адаптера. Крепления на крышу, используемые в ситуациях, когда сцепное устройство уже занято другим оборудованием, например, туристическим прицепом или жилым трейлером-кемпером.

Отдельное внимание уделено транспортировке популярных электровелосипедов. Производитель отмечает строгом соблюдении правил безопасности: из-за большого веса электровелосипеды запрещено перевозить на крыше автомобиля. При использовании креплений на фаркоп необходимо правильно распределять нагрузку, размещая самый тяжелый электровелосипед как можно ближе к крышке багажного отделения автомобиля.

Фирменный стиль и фирменная одежда

Официальный интернет-магазин оригинальных аксессуаров предлагает товары не только для транспортных средств, но и непосредственно для водителей и пассажиров. Клиентам доступна фирменная линейка одежды и аксессуаров в стилистике бренда. Среди летних новинок выделяются солнцезащитные очки Škoda Motorsport, обеспечивающие стопроцентную защиту глаз от ультрафиолета. Также бренд предлагает фирменные кепки Motorsport для защиты от солнца и легкие непромокаемые плащи-дождевики фирменного ярко-зеленого цвета на случай летней непогоды.