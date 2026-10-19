Škoda раздает 3D-модели аксессуаров для авто: их можно бесплатно напечатать дома

Как сообщает официальный портал Škoda, компания запартнерилась с крупнейшей в мире платформой для 3D-печати Printables.com. Там инженеры и дизайнеры разместили чертеж деталей, которые раньше требовали бы сложного заводского производства и логистики.

Практичность на каждый день

Инициатива стала логическим продолжением философии Simply Clever, делающей ежедневное пользование машиной более удобной. Водителям предлагают загрузить и распечатать держатели для телефонов, крючки для USB-кабелей, монетницы и специальные крепления для спинок сидений.

Главная фишка в том, что большинство этих поделок идеально становятся в штатные места хранения и не нуждаются ни в вмешательстве в конструкцию салона. Причем файлы разработаны не только для актуальной линейки, но и для моделей, уже давно снятых с конвейера.

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Эксклюзив для новых электрокаров

Отдельное внимание разработчики уделили владельцам новых моделей Epiq и Peaq, создав для них специфические решения по запросам самого сообщества. Для этих автомобилей можно напечатать крышки подстаканников, органайзеры для нижней консоли и специальные вставки в большой бокс.

Представители бренда отмечают, что именно обратная связь от пользователей на платформе помогает команде решать какие идеи воплощать следующими. "Пока абсолютным хитом среди водителей стал верхний крючок для крепления",– подчеркнули в компании.

Напомним, что ранее чешская марка уже экспериментировала с 3D-технологиями, выпуская детализированные масштабные модели своих автомобилей для самостоятельной печати. Тогдашняя положительная реакция фанатов бренда и подтолкнула руководство к созданию полноценной базы практических аксессуаров.