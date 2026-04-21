Когда менять зимние шины на летние: оптимальные сроки, риски и советы водителям

С наступлением стабильного потепления украинские водители традиционно переходят на летний комплект шин. Эксперты подчеркивают: ориентироваться нужно не на календарь, а на температуру воздуха. Ключевой предел - +7°C, после которой зимняя резина начинает терять свои свойства.

Почему важно не затягивать с заменой

Зимние шины созданы для работы в холодных условиях. Они содержат больше натурального каучука, что обеспечивает эластичность на морозе. Однако при температуре свыше +7...+10°C такая резина становится слишком мягкой:

ухудшается управляемость;

увеличивается тормозной путь;

ускоряется износ протектора;

возрастает расход горючего.

Летние шины, наоборот, имеют более жесткий состав, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой в теплую погоду и снижает сопротивление качению. Это может уменьшить расход топлива на несколько процентов, что ощутимо при регулярных поездках.

Когда именно менять

Оптимальный момент - когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7°C. В украинских условиях это обычно вторая половина марта или апрель.

В то же время не стоит спешить слишком рано. Если ночью еще возможны заморозки, летняя резина может потерять эффективность и повысить риск заноса.

На что обратить внимание перед установкой

Перед монтажом летних шин стоит проверить их состояние:

минимальная допустимая глубина протектора - 1,6 мм, но для безопасности желательно не менее 2 мм;

наличие трещин или повреждений боковины;

возраст шины - после 5 лет резина теряет свойства даже при хорошем протекторе.

Как правильно хранить зимнюю резину

После замены важно правильно сохранить зимние шины:

держать в сухом и прохладном месте;

избегать прямого солнечного света;

без дисков - хранить вертикально;

с дисками - горизонтально или подвешенными.

Это поможет сохранить форму и свойства резины до следующего сезона.

Сколько стоит “переобувка” в 2026 году

Этой весной в Украине зафиксирован рост стоимости шиномонтажа. В разных городах цены колеблются:

Киев - от 1200 до 4000 грн за легковой автомобиль;

Днепр - от 800 до 3000 грн;

Запорожье - 700–1400 грн;

Одесса - от 1200 грн.

Подорожание объясняют катастрофической нехваткой кадров. Также на цену влияет рост расходов на топливо, электроэнергию, логистику и сезонный спрос. В некоторых случаях цены выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Вывод

Своевременная замена шин - это не только вопрос комфорта, а прежде всего безопасности. Ориентация на температуру, а не на календарь, регулярная проверка состояния резины и правильное хранение позволяют избежать лишних затрат и снизить риски на дороге.