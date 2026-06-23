Когда полиция не налагает штраф за проезд на красный сигнал светофора

Среди водителей распространено мнение, что проезд на желтый сигнал светофора автоматически означает нарушение ПДД. На самом деле украинское законодательство предусматривает исключение, когда продолжение движения является законным и не влечет за собой административной ответственности. Об этом пишет doradvokat.com.ua.

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Что говорят Правила дорожного движения

Согласно ПДД, желтый сигнал светофора является запрещающим и в общем случае требует остановки транспортного средства.

Однако пункт 8.11 ПДД содержит важное исключение: водитель может продолжить движение, если во время включения желтого сигнала он не может остановить транспортное средство в установленном месте без применения экстренного торможения.

То есть закон учитывает реальную дорожную ситуацию и не требует от водителя создавать опасность ради формального выполнения требования об остановке.

Когда проезд на желтый не является нарушением

Проезд может быть законным, если:

Автомобиль находился слишком близко к стоп-линии или перекрестку.

Безопасная остановка потребовала бы резкого торможения.

Экстренное торможение могло привести к ДТП.

Существовала угроза столкновения с автомобилем, двигавшимся сзади.

В таких случаях завершение проезда через перекресток соответствует требованиям ПДД.

Что должна доказать полиция

Для наложения штрафа недостаточно просто зафиксировать факт движения на желтый сигнал.

Полицейский должен установить:

Расстояние автомобиля до стоп-линии.

Скорость движения.

Имел ли водитель реальную возможность безопасно остановиться.

Не создавало ли торможение аварийной ситуации.

Если эти обстоятельства не расследованы, постановление может быть признано необоснованным.

Типичные ошибки полиции

При обжаловании штрафов суды часто обращают внимание на следующие недостатки:

Отсутствие видеозаписи нарушения.

Отсутствие анализа дорожной ситуации.

Формальная ссылка исключительно на факт включения желтого сигнала.

Неучет требований пункта 8.11 ПДД.

Отсутствие доказательств того, что водитель мог безопасно остановиться.

Как действовать водителю

Если инспектор составляет постановление:

Сохраняйте спокойствие.

Попросите показать доказательства нарушения.

Объясните, что действовали в соответствии с пунктом 8.11 ПДД.

Внесите свои возражения и пояснения в постановление.

По возможности сохраните видео с видеорегистратора.

Зафиксируйте место происшествия и дорожную обстановку.

Обжалование штрафа

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней с момента его получения.

При обжаловании целесообразно ссылаться на:

пункт 8.11 ПДД;

обстоятельства, исключавшие безопасную остановку;

отсутствие надлежащих доказательств вины;

нарушение требований статьи 280 КоАП относительно всестороннего выяснения обстоятельств дела.

Важный нюанс

Сам по себе желтый сигнал не дает права намеренно ускоряться и “проскакивать” перекресток. Исключение действует только тогда, когда водитель уже находится настолько близко к месту остановки, что безопасная остановка невозможна без экстренного торможения.

Поэтому в каждой конкретной ситуации решающее значение имеют фактические обстоятельства: скорость движения, расстояние до стоп-линии, состояние дороги и интенсивность движения. Именно эти факторы должны оцениваться полицией и, в случае спора, судом.