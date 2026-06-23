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Когда полиция не налагает штраф за проезд на красный сигнал светофора

Проезд на желтый сигнал светофора в большинстве случаев считается нарушением правил дорожного движения. Однако бывают случаи, когда такой штраф может быть незаконным.
Когда полиция не выписывает штрафы за проезд на красный свет

ФОТО: freepik.com|

Проезд на запрещающий сигнал светофора

Евгений Гудущан
logo23 июня, 19:10
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Среди водителей распространено мнение, что проезд на желтый сигнал светофора автоматически означает нарушение ПДД. На самом деле украинское законодательство предусматривает исключение, когда продолжение движения является законным и не влечет за собой административной ответственности. Об этом пишет doradvokat.com.ua.

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Что говорят Правила дорожного движения

Согласно ПДД, желтый сигнал светофора является запрещающим и в общем случае требует остановки транспортного средства.

Однако пункт 8.11 ПДД содержит важное исключение: водитель может продолжить движение, если во время включения желтого сигнала он не может остановить транспортное средство в установленном месте без применения экстренного торможения.

То есть закон учитывает реальную дорожную ситуацию и не требует от водителя создавать опасность ради формального выполнения требования об остановке.

Когда проезд на желтый не является нарушением

Проезд может быть законным, если:

  • Автомобиль находился слишком близко к стоп-линии или перекрестку.
  • Безопасная остановка потребовала бы резкого торможения.
  • Экстренное торможение могло привести к ДТП.
  • Существовала угроза столкновения с автомобилем, двигавшимся сзади.

В таких случаях завершение проезда через перекресток соответствует требованиям ПДД.

Что должна доказать полиция

Для наложения штрафа недостаточно просто зафиксировать факт движения на желтый сигнал.

Полицейский должен установить:

  • Расстояние автомобиля до стоп-линии.
  • Скорость движения.
  • Имел ли водитель реальную возможность безопасно остановиться.
  • Не создавало ли торможение аварийной ситуации.

Если эти обстоятельства не расследованы, постановление может быть признано необоснованным.

Типичные ошибки полиции

При обжаловании штрафов суды часто обращают внимание на следующие недостатки:

  • Отсутствие видеозаписи нарушения.
  • Отсутствие анализа дорожной ситуации.
  • Формальная ссылка исключительно на факт включения желтого сигнала.
  • Неучет требований пункта 8.11 ПДД.
  • Отсутствие доказательств того, что водитель мог безопасно остановиться.

Как действовать водителю

Если инспектор составляет постановление:

  • Сохраняйте спокойствие.
  • Попросите показать доказательства нарушения.
  • Объясните, что действовали в соответствии с пунктом 8.11 ПДД.
  • Внесите свои возражения и пояснения в постановление.
  • По возможности сохраните видео с видеорегистратора.
  • Зафиксируйте место происшествия и дорожную обстановку.

Обжалование штрафа

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней с момента его получения.

При обжаловании целесообразно ссылаться на:

  • пункт 8.11 ПДД;
  • обстоятельства, исключавшие безопасную остановку;
  • отсутствие надлежащих доказательств вины;
  • нарушение требований статьи 280 КоАП относительно всестороннего выяснения обстоятельств дела.

Важный нюанс

Сам по себе желтый сигнал не дает права намеренно ускоряться и “проскакивать” перекресток. Исключение действует только тогда, когда водитель уже находится настолько близко к месту остановки, что безопасная остановка невозможна без экстренного торможения.

Поэтому в каждой конкретной ситуации решающее значение имеют фактические обстоятельства: скорость движения, расстояние до стоп-линии, состояние дороги и интенсивность движения. Именно эти факторы должны оцениваться полицией и, в случае спора, судом.

#Советы #Автомобилисту