Кого будут возить полтора десятка пикапов Nissan Navara, переданных в вертолетные части

Техника адресно направлена в четыре бригады и командный пункт подразделений "Армейской Авиации". Приобретением техники и ее передачей в части занимался благотворительный фонд "Вернись живым".

Как сообщает пресс-служба Благотворительного фонда, автомобили Nissan Navara закуплены по запросу авиаторов под конкретные боевые задачи.

В таких машинах есть большая потребность

С аэродромов прифронтового базирования и временных площадок подскока пикапы повезут в операционную зону авиационных наводчиков. Они там будут выявлять цели и передавать данные экипажам боевых вертолетов, займутся координацией их работы.

"Для эффективного поражения вражеской пехоты или наземной техники летному экипажу нужна информация от передовых авиационных наводчиков. А чтобы им быстро добраться до позиций, где обычный транспорт может застрять, помогают пикапы, – уточняют в армейской авиации.

С колористикой авиаторы сами разберутся

Все 15 машин переданы в автопарки авиационных подразделений без камуфляжной окраски. В частях уже сами будут выбирать цветовую гамму техники.

Все машины новые, без пробега, что в донатах армейцам не так часто бывает. Фото: Вернись живым

Деньги использованы экономно

Поскольку редакция Авто24 описывала пикапы неоднократно, то повторяться не будем. Однако добавим, что 15 пикапов за 15 млн грн – довольно хороший ценовой показатель.

Основанием такого утверждения является мониторинг: новая Navara 4x4 в версии кузова Double Cab (двойная кабина) и дизельной версии двигателя на 2,3 или 2,5 л стоит в Украине примерно от 1,0 млн до 1,3 млн грн, то есть в пределах $29-30 тыс.

Таким образом можно сделать вывод, что техника для "Армейской Авиации" приобретена прозрачно и без переплат. Вероятно, при покупке большой партии машин служба снабжения Благотворительного фонда получила от продавца определенные ценовые бонусы в виде скидок, позволившие "вписаться" в указанную выше сумму.

Представители "Авроры" и БФ "Вернись живым" среди вертолетчиков на фоне боевого вертолета и подаренных пикапов. Фото: Вернись живым

Команду сети "Авроры" уже благодарят

Первыми благодарность команде сети "Аврора", которая в свой день рождения сделала подарок украинским вертолетчикам, прислали авиаторы 18-й Отдельной бригады Армейской авиации им. Игоря Сикорского.