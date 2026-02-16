Коллапс на дорогах: когда общественный транспорт выгоднее вызова такси или собственного автомобиля

Общественный транспорт и сервисы вызова авто дополняют друг друга. Выбор зависит от погоды, времени, бюджета и конкретной ситуации. И даже те, кто привык пользоваться такси ежедневно, иногда выбирают метро или автобус - потому что это быстрее, дешевле или просто логичнее, считают в OnTaxi.

Зима подняла спрос на такси

Эта зима стала выгодной для сервисов такси. По словам руководителя развития бизнеса OnTaxi Владислава Наливки, спрос с декабря по февраль вырос на 30% по сравнению с предыдущим зимним периодом.

Причины очевидны: морозы, снег, скользкие дороги. В Киеве были случаи, когда автобусы застревали в снегу, в частности на Оболони. Пользование собственным авто тоже становилось испытанием - длительный прогрев, очистка стекла, дополнительные сложности для электромобилей.

Такси в таких условиях выглядит удобнее. Но не всегда.

Когда автобус или метро - лучший выбор

Ежедневные короткие поездки в часы пик

В часы пик цены на такси растут из-за повышенного спроса. Даже короткий маршрут может стоить в несколько раз дороже обычного тарифа.

Общественный транспорт имеет фиксированную стоимость. Если нужно проехать 2–3 остановки, это быстро и экономично.

Если есть транспортная карта или льготы

В крупных городах действуют муниципальные карточки. Во Львове - "ЛеоКарт", в Киеве - "Карточка киевлянина", в Харькове - "Карточка харьковчанина". Для отдельных категорий пассажиров это дает скидки или льготы.

В таком случае автобус или трамвай становятся значительно дешевле любого сервиса вызова авто.

Если живете рядом с метро

Близость к станции метро или остановки - это минус один этап логистики. Не нужно ждать машину или стоять в пробках.

Метро особенно выгодно в крупных городах, где трафик в часы пик фактически парализует центр.

Если есть запас времени

Такси - это скорость и гибкость маршрута. Но если спешки нет, можно спокойно воспользоваться общественным транспортом.

В то же время стоит помнить: автобус или троллейбус работают по графику. Пропустили рейс - придется ждать.

Когда хорошая погода

Ожидание на остановке под снегом или дождем - не самый приятный опыт. Но когда на улице тепло и сухо, этот фактор исчезает.

В хорошую погоду общественный транспорт часто воспринимается как комфортный и рациональный вариант.

Баланс вместо конкуренции

Общественный транспорт и такси не противостоят друг другу. Они закрывают различные сценарии городской мобильности.

Такси - это комфорт, экономия времени и персональное пространство. Автобус и метро - предсказуемость расходов и независимость от тарифных колебаний.

В результате большинство горожан комбинируют оба способа передвижения в зависимости от ситуации. И это, по сути, самый здоровый подход - баланс между стоимостью, скоростью, комфортом и реальными обстоятельствами.