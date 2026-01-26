Коломыйский суд дал условный срок за поддельную медицинскую справку для водительских прав

В Коломые Ивано-Франковской области суд признал виновным гражданина, который пытался сдать практический экзамен на категорию C, используя поддельную медицинскую справку. Об этом сообщает ГСЦ МВД.

Во время проверки документов в сервисном центре МВД было установлено, что справка не соответствует установленным требованиям. В предоставлении услуги мужчине отказали, а информацию передали правоохранительным органам.

Коломыйский горрайонный суд квалифицировал действия обвиняемого по частям 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

В сервисных центрах МВД отмечают, что медицинская справка является обязательным документом для сдачи теоретического и практического экзаменов, поскольку подтверждает пригодность лица к безопасному управлению транспортом. Использование поддельных документов влечет за собой уголовную ответственность.