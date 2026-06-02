Командира воинской части будут судить за продажу 20 тонн топлива

Судить теперь уже бывшего командира воинской части и двух его подчиненных в действующем статусе военнослужащих. Теперь они также бывшие.

По версии следствия, они организовали схему присвоения и продажи горючего, что предназначалось для выполнения боевых задач. Об этом говорится в сообщении упомянутой Спецпрокуратуры.

Горючее вывозили бочками

По данным следствия, с мая по октябрь 2025 года обвиняемые без надлежащего документального оформления получали горюче-смазочные материалы со складов воинской части.

После этого дизельное топливо и бензин переливали в металлические бочки, вывозили в Запорожье и продавали за наличные.

"Подполковник, находясь сначала в должности командира воинской части, а затем – в должности заместителя начальника штаба по боевому управлению воинской части, организовал схему систематического присвоения горюче-смазочных материалов. К противоправной деятельности он привлек подчиненных военнослужащих: солдата, который фактически исполнял обязанности его личного водителя, и главного сержанта – начальника склада горюче-смазочных материалов, – уточняют в Специализированной прокуратуре.

Для сокрытия недостатка горючего его якобы списывали через служебную документацию как

использованное по назначению.

Сколько и чего продали

В материалах дела говорится о присвоении 19 530 литров горючего. Среди них – почти 11 тысяч литров дизельного топлива и более 8,6 тысяч литров бензина различных марок.

Правоохранители разоблачили фигурантов в октябре 2025 года при попытке реализации очередной партии. В ходе следственных действий было изъято почти две тонны готового к продаже топлива.

В общем обвиняемые продали в условиях военного положения горючего почти на один миллион гривен, нанеся обороноспособности страны ощутимый ущерб. Фото: прокуратура Украины

По решению суда изъятые горюче-смазочные материалы передали воинской части для дальнейшего использования при выполнении боевых задач.

Имущество арестовано

На имущество обвиняемых наложен арест. Сейчас уголовное производство передано в суд для рассмотрения по существу.

В последнее время правоохранители все чаще сообщают о хищении топлива, запчастей и другого имущества воинских частей. Такие преступления особенно болезненно сказываются на обеспечении армии, ведь именно топливо остается одним из ключевых ресурсов для работы автомобильной техники, генераторов и логистики подразделений.

В то же время в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.