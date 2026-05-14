Toyota может выпустить компактный пикап на базе RAV4: как он буде выглядеть

В интервью изданию Automotive News глава североамериканского подразделения компании заявил, что создание пикапа на платформе популярного кроссовера RAV4 является стратегической возможностью для бренда. По его словам, дилерская сеть уже длительное время ожидает такую модель, чтобы удовлетворить запросы клиентов, которым нужен практичный автомобиль меньшего размера, чем среднеразмерный Tacoma.

Несмотря на очевидный интерес, руководство призывает к терпению. Операционный директор Марк Темплин ранее отмечал, что этот сегмент рынка все еще остается относительно небольшим, поэтому бренд тщательно анализирует целесообразность запуска, чтобы продукт был максимально конкурентоспособным.

Конкурентная среда и технический потенциал

На сегодня главным игроком в классе компактных пикапов является Ford Maverick, продажи которого в 2025 году достигли 155 051 единицы, продемонстрировав рост на 18,2%. В то же время Hyundai Santa Cruz, который был другим заметным предложением, теряет позиции, что заставляет корейского производителя переориентироваться на большие и традиционные модели.

Выбор платформы RAV4 вместо компактной TNGA-C на которой базируется Corolla выглядит логичным шагом. Текущий кроссовер RAV4 уже обладает способностью буксировать грузы весом до 1587 кг, что почти соответствует показателям лидера сегмента от Ford. Использование этой базы позволит создать просторный и мощный пикап с комфортом легкового автомобиля.

Практичность против бездорожья

Эксперты предполагают, что будущая новинка не будет настолько ориентированной на суровое бездорожье, как рамные модели бренда. Однако пикап на базе кроссовера предложит оптимальный баланс для ежедневного использования: низкий расход топлива (особенно в гибридных версиях), легкость маневрирования в городе и достаточную грузоподъемность для хозяйственных нужд по доступной цене.

Подобную стратегию использования гибридов компания также сохранит и для кроссовера, поскольку руководители Toyota подтвердили, что электрическая версия RAV4 не появится в ближайшее время.