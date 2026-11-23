Как сообщает официальный пресс-центр компании Culina, поставка новых грузовиков начнется уже в ближайшие месяцы, а полностью вся партия выйдет на маршруты к лету 2027 года и даже раньше.

Такое решение руководство приняло не на пустом месте. В 2024 году перевозчик уже взял на пробу 134 тягача Volvo FH, и они показали отличную топливную эффективность в реальных условиях эксплуатации.

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Технологии ради экономии

Масштабный заказ британцев подтвердили в пресс-службе компании Volvo Trucks. Новые модели FH Aero разработаны с прицелом на максимальную аэродинамику. Благодаря обновленному дизайну и современным бортовым системам, эти машины способны снизить потребление топлива и выбросы на пять процентов.

Кроме того, грузовики получат систему прогнозного круиз-контроля. Вместо традиционных зеркал установлены камеры видеонаблюдения, что улучшает обзорность и общую безопасность на дороге.

Грузовики будут поставлены тремя партиями. Полную квоту производитель техники обещает выдать во второй квартал 2027 года. Фото: Volvo Trucks

Новые тягачи Volvo FH16 780 / FH16 Aero (см. видео внизу) для Culina Group оснащены двигателями D13TC Step E, соответствующими стандарту Euro-6, использующими технологию турбокомпаунда для обеспечения дополнительных 300 Нм крутящего момента.

Инновационные двигатели тягачей сочетаются с популярной 12-ступенчатой автоматической коробкой передач Volvo I-Shift и прогнозируемым круиз-контролем I-See, что обеспечивает значительные преимущества в экологичности и эксплуатационных характеристиках.

FH Aero обеспечивает существенное снижение потребления энергии и выбросов до пяти процентов благодаря усовершенствованному аэродинамическому дизайну и внедрению новых технологий. К ним относятся внедрение системы мониторинга камерами Volvo (CMS), которая способствует улучшению аэродинамических характеристик, но в первую очередь повышает безопасность и видимость.

" Более эффективная работа и уменьшение влияния наших транспортных операций на окружающую среду – ключевые приоритеты. Это очень важная сделка для будущего компании, потому что инвестиции в самые современные технологии позволяют не только экономить горючее, но и гарантировать клиентам стабильный и надежный сервис, – отметил гендиректор Culina Лиам МакЭлрой.

По словам руководителя, устойчивое развитие и эксплуатационная эффективность должны идти бок о бок. Такие инвестиции помогают нам достичь обеих целей, в то же время обеспечивая наших водителей современными, безопасными и качественными транспортными средствами.

Масштабы автопарка

Стоит отметить, что по завершении поставок новые тягачи Volvo станут весомой частью огромного флота Culina. В общей сложности компания оперирует парком из более 3500 грузовиков, обслуживающих самые разные сектора экономики в Великобритании и Ирландии.