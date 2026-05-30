Mazda представила фирменную обувь для водителей в стилистике кроссовера CX-5

Этот уникальный продукт разработан для автомобилистов, которые стремятся иметь комфортные кроссовки как для повседневных пеших прогулок или походов в супермаркет, так и для максимально точного управления машиной во время поездок, пишет Carscoops.

Новинка создана в тесной кооперации с известным японским обувным брендом Spingle. Показательно, что штаб-квартиры и производственные мощности обеих компаний географически расположены в одном регионе – городе Хиросима.

Материалы премиум-класса и связь с интерьером Mazda CX-5

Процесс разработки кроссовок длился ровно два года. В течение этого времени дизайнерские и инженерные команды обоих брендов активно взаимодействовали, регулярно посещая автомобильные заводы и обувные фабрики друг друга для достижения идеального результата. Главной визуальной особенностью модели SP-MZD стало использование уникальной цветовой палитры, позаимствованной у популярного кроссовера марки.

Покупателям предложено две цветовые конфигурации кузова обуви:

Спортивно-коричневый с черным (Sport Tan/Black): в этой версии применена натуральная кожа кенгуру, которая по своему оттенку и фактуре точно повторяет спортивно-коричневый цвет кожаной отделки салона новой генерации кроссовера Mazda CX-5.

Полностью черный (All Black): сдержанный и неброский вариант для ценителей классического стиля.

Кроме высококачественной кожи кенгуру, в конструкции кроссовок активно используется натуральная замша. Такое сочетание материалов обеспечивает отличную эластичность, позволяя обуви идеально гнуться при нажатии на педали газа, тормоза или сцепления, обеспечивая водителю отличную обратную связь.

Сдержанный дизайн

Для компании Mazda это уже не первый опыт в обувной индустрии. Предыдущей попыткой автопроизводителя стал выпуск аналогичной обуви серии SP-MX5, посвященного культовому родстеру марки. Однако та первая коллекция выделялась очень яркими и экспрессивными цветами, включая насыщенные красные, белые и синие оттенки. Новые кроссовки SP-MZD получили более зрелый и благородный дизайн, что должно привлечь более широкую аудиторию покупателей, которые ранее отказались от покупки из-за чрезмерной яркости первой модели.

Обувь выпускается в семи универсальных размерах по системе унисекс. Каждая пара кроссовок тщательно упаковывается в оригинальную индивидуальную коробку, украшенную дизайнерскими дизайнерскими эскизами этой модели. Производство всего тиража полностью сосредоточено на фабрике в Хиросиме.

Условия приобретения

Продукт ориентирован исключительно на внутренний рынок Японии, и его появление в официальных дилерских центрах других стран маловероятно. Продажи осуществляются через специализированные интернет-магазины брендов Mazda и Spingle, а также в 14 фирменных розничных точках продаж обувной компании по всей стране. Стоимость обоих вариантов исполнения зафиксирована на отметке 26 500 японских иен, что по текущему коммерческому обменному курсу составляет примерно 166 долларов США.

