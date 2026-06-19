Комплект для гольфа от Bugatti стоит на 72 000 долларов – больше, чем новый Corvette

Новые клюшки от Bugatti и Honma больше похожи на произведения искусства, чем на предметы, которые энтузиасты будут использовать на травяном поле. Однако за их роскошной отделкой скрываются передовые инженерные решения, пишет Carscoops.

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Эстетика гиперкаров

Вдохновленные дизайном задней части нового гиперкара Bugatti Tourbillon, эти клюшки выглядят уникально. Они имеют специально фрезерованную головку с характерным захватом и визуальные отсылки к аналоговым тахометрам, используемым в приборных панелях автомобилей Bugatti.

Эргономика каждой детали продумана так, чтобы игрок ощущал максимальный контроль во время финального удара. Несмотря на коллекционную ценность, эти клюшки разработаны с прицелом на выдающуюся "производительность". Bugatti и Honma выпустили две различные линейки, включающие дорогие айроны, драйверы, вуды и патеры. Материалы здесь подобраны с такой же тщательностью, как и при создании кузовов гиперкаров:

Коллекция Beres Super Premium: Описывается как коллекционное произведение искусства и предлагается в конфигурациях Honma 3 Star, 4 Star и 5 Star, что свидетельствует об эксклюзивности материалов. Модели 3 Star и 4 Star выполнены в потрясающем ледяно-голубом цвете, вдохновленном фирменной двухцветной окраской автомобилей Bugatti. Топовая версия 5 Star будет выпущена лимитированным тиражом всего в 20 комплектов по всему миру.

Описывается как коллекционное произведение искусства и предлагается в конфигурациях Honma 3 Star, 4 Star и 5 Star, что свидетельствует об эксклюзивности материалов. Модели 3 Star и 4 Star выполнены в потрясающем ледяно-голубом цвете, вдохновленном фирменной двухцветной окраской автомобилей Bugatti. Топовая версия 5 Star будет выпущена лимитированным тиражом всего в 20 комплектов по всему миру. Коллекция Tour World Premium: Ориентирована на серьезных игроков, стремящихся к бескомпромиссному результату на поле. Эти клюшки изготовлены из сверхлегкого и прочного титаново-углеродного композита. Углеволокно обеспечивает идеальную жесткость и баланс веса, что позволяет достичь максимальной энергоэффективности при каждом замахе и ударе по мячу.

Цена на эксклюзивные аксессуары впечатляет. Базовая версия 4 Star обойдется в 3 200 долларов, а версия 5 Star – в 9 600 долларов. Самый доступный полный набор Tour World Premium (3 Star) стоит от 6 500 долларов. Между тем за версии Beres Super Premium на 3, 4 и 5 звезд придется выложить 12 500, 25 000 и 72 000 долларов соответственно.

Эта максимальная сумма за комплект клюшек превышает стоимость нового базового спорткара Chevrolet Corvette Stingray 2027 модельного года, цена которого в США начинается от 70 000 долларов.