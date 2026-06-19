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Комплект для гольфа от Bugatti стоит на 72 000 долларов – больше, чем новый Corvette

Всего через несколько недель после того, как McLaren запустила собственную линейку спортивных аксессуаров, Bugatti стала очередным производителем экзотических автомобилей, который занялся гольфом. Чтобы выполнить работу на самом высоком уровне, Bugatti пригласила специалистов, объединившись с высококлассным японским производителем клюшек для гольфа Honma.
Комплект для гольфа от Bugatti оценили дороже, чем новый Chevrolet Corvette

ФОТО: Carscoops|

Набор клюшек для гольфа от Bugatti

Данила Северенчук
logo19 июня, 14:00
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Новые клюшки от Bugatti и Honma больше похожи на произведения искусства, чем на предметы, которые энтузиасты будут использовать на травяном поле. Однако за их роскошной отделкой скрываются передовые инженерные решения, пишет Carscoops.

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Эстетика гиперкаров

Вдохновленные дизайном задней части нового гиперкара Bugatti Tourbillon, эти клюшки выглядят уникально. Они имеют специально фрезерованную головку с характерным захватом и визуальные отсылки к аналоговым тахометрам, используемым в приборных панелях автомобилей Bugatti.

Эргономика каждой детали продумана так, чтобы игрок ощущал максимальный контроль во время финального удара. Несмотря на коллекционную ценность, эти клюшки разработаны с прицелом на выдающуюся "производительность". Bugatti и Honma выпустили две различные линейки, включающие дорогие айроны, драйверы, вуды и патеры. Материалы здесь подобраны с такой же тщательностью, как и при создании кузовов гиперкаров:

  • Коллекция Beres Super Premium: Описывается как коллекционное произведение искусства и предлагается в конфигурациях Honma 3 Star, 4 Star и 5 Star, что свидетельствует об эксклюзивности материалов. Модели 3 Star и 4 Star выполнены в потрясающем ледяно-голубом цвете, вдохновленном фирменной двухцветной окраской автомобилей Bugatti. Топовая версия 5 Star будет выпущена лимитированным тиражом всего в 20 комплектов по всему миру.
  • Коллекция Tour World Premium: Ориентирована на серьезных игроков, стремящихся к бескомпромиссному результату на поле. Эти клюшки изготовлены из сверхлегкого и прочного титаново-углеродного композита. Углеволокно обеспечивает идеальную жесткость и баланс веса, что позволяет достичь максимальной энергоэффективности при каждом замахе и ударе по мячу.

Цена на эксклюзивные аксессуары впечатляет. Базовая версия 4 Star обойдется в 3 200 долларов, а версия 5 Star – в 9 600 долларов. Самый доступный полный набор Tour World Premium (3 Star) стоит от 6 500 долларов. Между тем за версии Beres Super Premium на 3, 4 и 5 звезд придется выложить 12 500, 25 000 и 72 000 долларов соответственно.

Эта максимальная сумма за комплект клюшек превышает стоимость нового базового спорткара Chevrolet Corvette Stingray 2027 модельного года, цена которого в США начинается от 70 000 долларов.

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