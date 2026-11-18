Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, Процедура передачи права управления не означает смену владельца, а лишь фиксирует законный статус водителя на конкретный период. Владельцу придется самостоятельно выбирать, кому именно доверить машину.– члену семьи, коллеге или другу, ведь система не пропустит нескольких человек одновременно.

Чтобы официально оформить такой статус, человек обязательно должен иметь действующее национальное или иностранное водительское удостоверение соответствующей категории. Кроме того, система проверит, не лишен ли будущий водитель права управления и нет ли в отношении него временных ограничений.

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Как оформить услугу без лишних нервов

Самый быстрый способ поделиться автомобилем– сделать это онлайн через приложение Дія или электронный Кабинет водителя. В смартфоне достаточно отсканировать QR-код и подтвердить согласие обеих сторон, после чего обработка заявки в реальном времени займет не больше пяти минут.

Для поклонников традиционного формата остается возможность личного визита владельца и будущего водителя к любому удобного сервисного центра МВД. Статус пользователя отменяется автоматически, когда истекает согласованный срок, меняется владелец авто или назначается другой человек.

Владелец или сам водитель могут досрочно разорвать эту договоренность в любой момент как через интернет, так и офлайн. "Пользуйтесь автомобилями ответственно, соблюдайте Правила дорожного движения и выбирайте современные цифровые сервисы",– призывают в ведомстве.

Цифризация услуг для водителей

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня многие услуги МВД доступны в смартфоне без очередей и бумажной волокиты. К примеру, через приложение Дія

можно не только пошерить техпаспорт, но и легально продать или купить легковушку, если это первая сделка в текущем году.

В то же время, правоохранители советуют быть осторожными и пользоваться только официальными государственными ресурсами. Недавно специалисты Киберполиции предупредили о мошенниках, которые создают фейковые сайты сервисных центров и обещают выдать водительские права без экзаменов за предоплату.