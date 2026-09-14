Концепт Genesis Magma GT из V8 от гоночного прототипа готовят к серийному производству

В последние годы Genesis сосредотачивалась преимущественно на премиальных седанах и кроссоверах, в частности G80, G90, GV70 да GV80. В то же время подразделение Magma должно расширить присутствие марки в сегменте высокопроизводительных автомобилей, пишет Carscoops.

Magma GT впервые представили в конце прошлого года. С этого момента концепт получил обновления, которые приблизили его к потенциальной серийной версии. Автомобиль имеет среднемоторную компоновку и дизайн, характерный для суперкаров. На этот раз Magma GT вывели на публичное мероприятие Tutto Bene Hillclimb вблизи озера Маджоре в Италии.

Несмотря на концептуальный статус, автомобиль полностью функционален и способен самостоятельно передвигаться. Вместе с ним Genesis продемонстрировала концепт X Skorpio. Это радикальный раллийно-рейдовый внедорожник, также получивший двигатель V8, но его перспективы серийного производства пока выглядят значительно менее очевидными.

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Genesis Magma GT получил 3,2-литровый V8

Genesis не раскрывает полный список технических характеристик Magma GT. В то же время, предварительная информация и демонстрация автомобиля на ходу указывают на использование бензинового V8 с двойным турбонаддувом. Речь идет о новом 3,2-литровом V8, который имеет общие технические решения с 1,6-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, используемым в раллийном Hyundai i20 N WRC.

Гибридная версия этого силового агрегата используется в гоночном прототипе Genesis GMR-001 LMDh. Автомобиль принимает участие в Чемпионате мира по гонкам на выносливость. Испытания двигателя в условиях длительной гонки могут стать важной частью его дальнейшей адаптации для дорожного автомобиля.

При этом Genesis пока не подтвердила окончательную характеристику дорожной версии. По предварительным данным мощность Magma GT может достичь около 800 л.с., а от гибридной системы в серийной версии планируют отказаться.

Magma GT может выйти на рынок в 2027 или 2028 году