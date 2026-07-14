Концерн Volkswagen "убьет" Fabia, Jetta, Taycan и другие популярные модели: известная причина

Немецкая газета Bild обнародовала предварительный список моделей, которые могут попасть под сокращение и не получить прямых преемников. По расчетам экспертов, отказ от разработки следующих поколений десяти ключевых автомобилей позволит концерну сэкономить до 6,5 миллиарда евро (около 7,4 миллиарда долларов США) к 2031 году.

Угроза для легендарных моделей Volkswagen, Audi и Škoda

Самой большой неожиданностью в опубликованном списке возможных жертв оптимизации стал седан Jetta, который остается основой американского и глобального портфеля бренда на протяжении почти 40 лет. Несмотря на стабильный спрос, седан вместе с компактным кроссовером Taos рискует завершить свою рыночную историю после окончания жизненного цикла текущих поколений.

Škoda Fabia также может полностью исчезнуть с рынка из-за сложности окупаемости компактных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в условиях жестких европейских экологических норм. Судьба родственных моделей Volkswagen Polo и SEAT Ibiza пока остается неопределенной.

Электрический хэтчбек Cupra Raval рискует завершить свою конвейерную жизнь уже после первого поколения, которое только начинает появляться в дилерских центрах.

Купеобразные премиальные кроссоверы Audi Q5 Sportback и новый электрический Audi Q6 e-tron Sportback, вероятно, не получат прямых преемников, хотя и будут продаваться еще несколько лет. В то же время бренд Audi компенсирует потери выпуском большого внедорожника Q9 и электрического городского автомобиля A2.

Сокращение модельного ряда брендов Porsche, Lamborghini и Bentley

Волна оптимизации может существенно затронуть и спортивное крыло концерна. Под угрозой снятия с производства оказался электроседан Porsche Taycan, который после завершения выпуска текущего поколения рискует остаться без прямого преемника. Аналогичная судьба предсказывается кроссоверу Cayenne Coupe.

Наиболее болезненным решением для поклонников марки может стать отказ от возвращения бензиновых версий семейства 718. Несмотря на прошлогодние обещания Porsche вернуть двигатели внутреннего сгорания для топовых версий Boxster и Cayman, эти планы могут быть отменены, оставив в строю исключительно электрические версии двухдверных спорткаров.

Полную стратегию развития и подробное описание продуктового портфеля бренд Porsche планирует обнародовать 7 октября в ходе Дня рынков капитала, где представит свою "Стратегию 2035". Тогда же ожидается подробная информация о новом бензиновом компактном кроссовере, который заменит снятый с конвейера Macan, и о будущем флагманском трехрядном внедорожнике.

Бренды Lamborghini и Bentley в отчете о сокращениях не упоминаются из-за высокой рентабельности их небольших модельных линеек. Оба производителя уже скорректировали планы: Lamborghini отложила дебют первого электромобиля, а Bentley перенесла сроки полной электрификации бренда. Французская марка Bugatti также не вошла в список реорганизации, поскольку ранее вышла из-под прямого влияния VW Group в рамках совместного предприятия Bugatti Rimac.

Официальные представители компании пока воздерживаются от четких заявлений. В частности, директор по коммуникациям продуктов Volkswagen Стефан Восвинкель отметил Motor1, что бренд не комментирует спекуляции относительно будущих моделей и решений, касающихся жизненных циклов продукции.