Кондиционер в автомобиле: почему дует теплым воздухом, как избавиться от запаха и когда требуется заправка

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда система кондиционирования начинает хуже охлаждать воздух, из дефлекторов появляется неприятный запах или кондиционер вообще перестает работать. Разбираемся, почему это происходит, когда требуется чистка, а когда – заправка системы.

Система кондиционирования может быть как автоматической (климат-контроль), так и с ручным управлением (кондиционер). Их устройство идентично, а разница заключается лишь в механизме управления.

Почему автомобиль дует теплым воздухом

Самая распространенная причина – недостаточное количество хладагента (фреона). Со временем даже герметичная система постепенно теряет небольшую часть газа через уплотнения и соединения. Если уровень хладагента становится критически низким, эффективность охлаждения резко падает.

Впрочем, проблема может быть не только во фреоне. Среди других распространенных причин:

неисправный компрессор кондиционера;

выход из строя электромагнитной муфты;

загрязненный конденсатор (радиатор кондиционера);

неисправность вентилятора охлаждения;

засоренный или влажный салонный фильтр;

поломка датчиков давления или температуры;

утечка хладагента из-за повреждения магистралей или уплотнений.

Если кондиционер еще вчера работал нормально, а сегодня дует почти теплым воздухом, откладывать диагностику не стоит. Работа системы с недостаточным количеством хладагента может привести к преждевременному износу компрессора – самого дорогого элемента кондиционера.

Откуда берется неприятный запах

Запах сырости или плесени после включения кондиционера – одна из самых распространенных проблем.

Во время работы кондиционера на испарителе образуется конденсат. Если систему регулярно не очищать, влага становится идеальной средой для размножения бактерий, грибков и плесени. Именно они являются причиной неприятного запаха.

Засоренный грязью салонный фильтр часто является причиной неприятного запаха

Кроме того, проблему могут усугублять:

загрязненный салонный фильтр;

пыль, листья и грязь в воздуховодах;

длительные простои автомобиля;

редкое использование кондиционера зимой.

Если запах не исчезает после замены салонного фильтра, скорее всего, необходима профессиональная дезинфекция испарителя и вентиляционных каналов.

Когда требуется чистка кондиционера

Многие водители ошибочно считают, что кондиционер нужно только заправлять. На самом деле регулярная очистка не менее важна.

Специалисты рекомендуют проводить профилактическую чистку примерно раз в год или каждые 15–20 тысяч километров пробега.

В ходе обслуживания обычно выполняют:

очистку испарителя;

дезинфекцию воздуховодов;

замену салонного фильтра;

очистку дренажа конденсата;

промывку радиатора кондиционера от пыли, насекомых и дорожной грязи.

Регулярная профилактика позволяет избежать неприятных запахов, улучшает качество воздуха в салоне и продлевает срок службы всей системы.

Когда необходима заправка кондиционера

Вопреки распространенному мнению, кондиционер не нужно заправлять каждое лето.

В исправной системе потери хладагента минимальны – примерно 5–10 % в год. Именно поэтому большинство производителей рекомендуют проверять количество фреона раз в 2–3 года или при появлении признаков плохого охлаждения.

Во время профессионального обслуживания мастера не просто доливают фреон. Сначала систему проверяют на герметичность, откачивают остатки хладагента, создают вакуум для удаления влаги и только после этого заправляют точное количество фреона и компрессорного масла в соответствии с требованиями производителя.

Заправка кондиционера

Если после заправки кондиционер быстро перестает охлаждать, это почти всегда свидетельствует об утечке, которую необходимо устранить.

Как продлить срок службы кондиционера

Чтобы система работала дольше без дорогостоящего ремонта, стоит соблюдать несколько простых правил.

Кондиционер желательно включать хотя бы на 10–15 минут раз в две недели даже зимой. Это позволяет смазке равномерно циркулировать по системе и предотвращает пересыхание уплотнений.

Не стоит сразу включать максимальное охлаждение в автомобиле, который долго простоял на солнце. Сначала лучше открыть двери или окна на несколько минут, чтобы выпустить горячий воздух.

За несколько минут до окончания поездки полезно выключить кондиционер, оставив работать вентилятор. Это помогает подсушить испаритель и снижает риск появления бактерий и неприятного запаха.

Также не следует забывать о своевременной замене салонного фильтра, ведь именно он задерживает пыль, пыльцу и другие загрязнения.

Вывод

Если кондиционер начал слабо охлаждать, появился неприятный запах или система работает нестабильно, не стоит ждать, пока проблема станет серьезной. Регулярная диагностика, очистка и своевременное техническое обслуживание помогут поддерживать комфортный микроклимат в салоне, избежать дорогостоящего ремонта компрессора и обеспечить эффективную работу кондиционера на протяжении многих лет.