Конец эпохи бескапотников: Toyota готовит совершенно новый HiAce на легковой платформе TNGA

Главной новостью для поклонников модели стал переход на новую архитектуру. Следующее поколение HiAce откажется от традиционной японской компоновки “cab-over” и получит вынесенный вперед капот. Такое решение продиктовано переходом на современную модульную платформу TNGA, которую Toyota использует для своих новейших легковых автомобилей, отмечает Auto24.

Также по теме: Этот фургон давно должны были списать, но Toyota упорно держит его на конвейере уже 22 года

Это позволит значительно повысить уровень пассивной безопасности, улучшить управляемость и сделать ход автомобиля мягче. При этом дизайнеры постарались сохранить компактность: капот будет короче, чем у глобальной версии H300, чтобы фургон оставался маневренным в узких переулках японских мегаполисов.

Рендер серийного Toyota HiACE (Источник: Carscoops)

Визуальное вдохновение и типы кузовов

Как пишет Carscoops, внешний вид новинки во многом будет повторять концепт-кары, представленные на выставке Japan Mobility Show 2025. Дизайн фургона станет более футуристическим, с чистыми поверхностями и узкой светодиодной оптикой. Ожидается широкая линейка модификаций:

стандартные грузовые фургоны с разной высотой крыши;

пассажирские версии для шаттлов;

специальные варианты для кемперов;

компактная версия на базе концепта от Daihatsu для городской доставки.

Гибридные технологии и приостановление электроверсии

Переход на платформу TNGA открывает путь к электрификации. Основным нововведением станет появление самозарядной гибридной силовой установки. По предварительным данным, она будет эффективнее нынешних дизельных и бензиновых двигателей, предлагая лучшую динамику при меньшем расходе топлива.

Toyota HiACE (H200)

Интересно, что несмотря на предыдущие анонсы полностью электрической версии (BEV), последние отчеты указывают на приостановление разработки электрофуругона. Причиной называют меняющиеся рыночные условия и ставку на гибриды как на более универсальное решение для коммерческого сектора в ближайшие годы.

Toyota HiACE (H300)

Почему Toyota HiACE стала культовой?