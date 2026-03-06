Конкурент Škoda Octavia от Dacia будет называться Striker: дебют уже 10 марта

Ожидается, что модель станет одним из ключевых автомобилей в расширении модельного ряда бренда на наиболее конкурентном рынке Европы, отмечает Auto24.

Также на тему: Dacia готовит конкурента Škoda Octavia: что о нем известно

Происхождение названия Striker

Название Striker происходит от английского слова “strike” - удар. В компании объясняют, что оно символизирует точность, силу и решительность. Также имя отсылает к культуре 1980-х годов и передает энергию и уверенность. Важной деталью является окончание “-er”, которое уже стало частью фирменного стиля бренда. Именно его имеют модели Dacia Duster, Dacia Jogger и Dacia Bigster. Таким образом новый Striker органично вписывается в семейство автомобилей румынской марки.

Конкурент для Skoda Octavia

По информации Autocar и Carscoops, новая модель может стоить примерно от 25 000 долларов. Это позволит Dacia предложить более доступную альтернативу таким моделям, как Škoda Octavia, Seat Leon и Toyota Corolla. Благодаря такой ценовой политике бренд рассчитывает повторить успех Bigster, который уже стал важной частью продаж компании.

Читайте также: Dacia Bigster стал настоящим хитом - компания отчитывается о 100 тысячах изготовленных моделей

Формат: универсал с характером кроссовера

Ожидается, что Striker будет иметь кузов универсал с повышенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Прототипы, которые уже видели во время испытаний, свидетельствуют о длине около 4,6 метра. По концепции новинка будет напоминать удлиненную и немного приподнятую версию Dacia Sandero. Такой формат позволяет предложить больше пространства в салоне и большой багажник без перехода к полноценному SUV.

Платформа и двигатели

Новый Striker будет построен на платформе CMF-B, которую используют большинство современных моделей бренда. Ожидается, что линейка двигателей будет включать бензиновые агрегаты и их версии на сжиженном газе (LPG), а также мягкие и полноценные гибриды. Мощность силовых установок может составлять примерно от 128 до 153 лошадиных сил. Большинство модификаций будут переднеприводными, однако не исключено появление версии с полным приводом.

Практичность

Dacia делает ставку на практичность. Новый универсал должен получить просторный багажник, многочисленные аксессуары системы YouClip и опции для путешествий и кемпинга. В интерьере могут использоваться переработанные материалы, которые являются недорогими, износостойкими и простыми в уходе. Такой подход соответствует философии бренда - создавать автомобили как практический инструмент для ежедневного использования.

Также интересно: Duster получил лимитированную версию Spirit of Sand: выпустят всего 500 таких авто

Дебют уже 10 марта

Официальная премьера Dacia Striker состоится 10 марта. Ожидается, что серийная версия появится на рынке уже в конце года, а производство может быть организовано на заводе компании в Турции. Новая модель должна стать еще одним шагом Dacia в завоевании C-сегмента, где бренд планирует предлагать максимально доступные и практичные автомобили.