Контрабанда горючего по-европейски: в Италии изъяли польский бензин, замаскированный под растворитель

Вместе с грузом под арест попали тягач и полуприцеп, а водителю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 156 тысяч евро.

О контрабанде горючем по европейским сценариям рассказывает пресс-служба финансовой гвардии Guardia di Finanza, Иллюстрация реального фото инцидента.

Подозрительный груз из Польши

Грузовик прибыл в Италию из Польши через пограничный переход Тарвизио. В ходе плановой проверки с участием Финансовой гвардии и дорожной полиции Падуи и Венеции венгерский водитель сообщил, что перевозит растворитель с нефтеперерабатывающего завода Северной Европы в Грецию.

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Впрочем, инспекторов насторожили маршрут, товаросопроводительные документы и сертификат анализа. Поэтому было принято решение провести дополнительную проверку груза.

Для отбора проб инспектор поднялся по лестнице на крышу автоцистерны, где через открытый люк набрал образцы жидкости для лабораторного анализа. Фото: Guardia di Finanza

Вместо растворителя – бензин

Экспресс-анализ показал, что жидкость обладает характеристиками автомобильного бензина. Позже это заключение подтвердила лаборатория Итальянского таможенного и монопольного управления в Венеции-Маргере.

По версии следствия, горючее планировали реализовать на итальянском рынке без уплаты акцизного сбора. Неуплаченные налоги только за этот груз оцениваются более чем в 15 тысяч евро.

Серьезные последствия

Прокуратура Падуи открыла уголовное производство, а суд санкционировал арест транспортного средства и груза. Водитель сообщен о подозрении в контрабанде нефтепродуктов. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф от 31 до 156 тыс. евро.

В Guardia di Finanza отмечают, что это далеко не первый случай, когда бензин или дизтопливо пытаются провести через границу под видом других не облагаемых акцизом нефтепродуктов. Такие схемы не только лишают бюджета значительных поступлений, но и создают недобросовестную конкуренцию на топливном рынке.

Впрочем, в редакции Авто24 в нарушители записали и самих контролеров: по стандартам ЕС здесь усматривается работа инспектора на высоте без фиксирующих средств страхования и, вероятно, без специальной подготовки, что запрещено.

На фото видно, что при работе на высоте офицер Guardia di Finanza не использовал страховочную привязь, а вместо защитной каски был в служебном берете. Фото: Guardia di Finanza

Дело о контрабанде находится на стадии досудебного расследования, а подозреваемый считается невиновным до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.