"Королева бензоколонки" перевела 100 000 гривен на ВСУ

Детективы БЭБ прекратили финансово-торговый беспредел, провели расследование и направили в суд обвинительный акт.

Об этом рассказала на своей ФБ-странице пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Без документов торговля шла бойко

В ходе досудебного расследования установлено, что женщина организовала продажу бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без лицензии и государственной регистрации. Она и не планировала этого делать.

Топливо закупала без документов о происхождении и качестве, а реализацию осуществляла за наличные, без фискальных чеков.

В досудебном расследовании поставлена точка. Теперь дело по акту обвинения будет рассматривать суд.

Изъятие суд санкционировал

В ходе обысков детективы изъяли резервуар с 1350 литров сжиженного газа с двумя топливораздаточными колонками, цистерну для хранения топлива с оборудованием и 2500 литров бензина, не соответствующего требованиям ДСТУ.

Нелегальная автозаправочная станция полностью демонтирована. Об этом редакция Авто24 рассказывала 6 марта (см. видео внизу).

Когда припекло, то сразу на ВСУ донатить стала

Фигурантке сообщено о подозрении за незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров. Она признала вину и перечислила 100 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако от суда это не спасет, хотя смягчение будет...