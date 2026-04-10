"Королева бензоколонки" перевела 100 000 гривен на ВСУ

В одном из населенных пунктов Харьковской области на скамью подсудимых сядет местная жительница, которая открыла автозаправочную станцию без всяких разрешительных документов.
Владелица незаконной АЗС начала мощно донатить на ВСУ, надеясь на смягчение приговора в суде

ФОТО: БЭБ Украины|

Из этой цистерны продавали подпольно изготовленное топливо, качество которого было далеким от стандартов

Валентин Ожго
10 апреля, 07:20

0 мин

Детективы БЭБ прекратили финансово-торговый беспредел, провели расследование и направили в суд обвинительный акт.

Об этом рассказала на своей ФБ-странице пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Без документов торговля шла бойко

В ходе досудебного расследования установлено, что женщина организовала продажу бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без лицензии и государственной регистрации. Она и не планировала этого делать.

Топливо закупала без документов о происхождении и качестве, а реализацию осуществляла за наличные, без фискальных чеков.

В досудебном расследовании поставлена точка. Теперь дело по акту обвинения будет рассматривать суд. Фото: БЭБ Украины

Изъятие суд санкционировал

В ходе обысков детективы изъяли резервуар с 1350 литров сжиженного газа с двумя топливораздаточными колонками, цистерну для хранения топлива с оборудованием и 2500 литров бензина, не соответствующего требованиям ДСТУ.

Нелегальная автозаправочная станция полностью демонтирована. Об этом редакция Авто24 рассказывала 6 марта (см. видео внизу).

Когда припекло, то сразу на ВСУ донатить стала

Фигурантке сообщено о подозрении за незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров. Она признала вину и перечислила 100 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако от суда это не спасет, хотя смягчение будет...

