Кованые 24-дюймовые диски для Tesla Cybertruck оценили в более чем 7000 долларов

Новинка призвана заменить заводские колеса и стандартные пластиковые аэродинамические колпаки на более изысканные цельнокованые алюминиевые диски, выполненные в ретрофутуристическом стиле, отмечает Carscoops.

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Дизайн эпохи диско и технические характеристики

Калифорнийские дизайнеры черпали вдохновение в клиновидных концепт-карах 1970-х годов и внешнем виде виниловых пластинок той эпохи. Визуальный эффект достигается благодаря концентрическим кругам на сплошной поверхности диска, которые плавно переходят в полированные края. Диски изготовлены из высокопрочного авиационного алюминиевого сплава 6061-T6.

Несмотря на своеобразный внешний вид, колеса Cybrdisc обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Расчетная предельная нагрузка на каждый отдельный диск составляет около 1450 килограммов, что полностью удовлетворяет техническим требованиям тяжелого электрического пикапа даже при транспортировке грузов. Помимо прочности, цельная дискообразная форма выполняет практическую аэродинамическую функцию. Конструкция колес оптимизирует поток воздуха вдоль боковых панелей кузова Tesla Cybertruck, что снижает аэродинамическое сопротивление по сравнению с обычными многоспицевыми колесными дисками.

Варианты исполнения, совместимость с шинами и цена

Производитель предлагает диски Cybrdisc в трёх вариантах внешнего оформления: глянцевый чёрный (Gloss Black) с обработанным серебристым логотипом и полированными акцентами, сатиновый чёрный (Satin Black), а также полностью полированный зеркальный вариант. Колеса адаптированы для установки автомобильных шин размером 295/45 или 315/45, что позволяет владельцам улучшить управляемость электромобиля на асфальтированном покрытии и в условиях лёгкого бездорожья.

Стоимость комплекта из четырёх новых 24-дюймовых колёс начинается от 7195 долларов за версии в глянцевом или сатиновом чёрном цвете. Желающим приобрести полностью полированные диски придется заплатить не менее 7995 долларов. С целью стимулирования продаж и повышения лояльности клиентов ателье Unplugged Performance предложило специальную программу обмена. Владельцы Tesla Cybertruck могут сдать свои оригинальные заводские колеса компании в обмен на фиксированную скидку в размере 1000 долларов от розничной стоимости нового комплекта.