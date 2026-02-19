Краш-тесты, выбросы и 200 страниц документов: как авто получает допуск к продаже

У Škoda Auto объяснили, что омологация – это фактически “допуск к жизни” для автомобиля. Без сертификата типового одобрения производитель не имеет права запускать модель в серийное производство и продавать ее клиентам.

Документ подтверждает соответствие авто требованиям безопасности, экологии и техническим стандартам конкретного рынка.

Рынок диктует правила

Требования к автомобилям различаются в зависимости от страны. То, что подходит для ЕС, может не соответствовать нормам Австралии или стран Персидского залива. Отличаются экологические стандарты, требования к светотехнике, систем безопасности и даже климатические тесты.

Именно поэтому производитель вынужден адаптировать модель под конкретный регион. Для Украины это особенно актуально, ведь мы ориентируемся на европейское типовое одобрение, но импортируем автомобили с разных рынков.

Автомобиль как конструктор

Процесс омологации начинается не со всего авто сразу, а с его составляющих. Около полсотни компонентов – стекла, ремни безопасности, фары, шины – имеют собственные сертификаты. Их обычно получают поставщики.

Далее наступает этап системных испытаний уже целого автомобиля. Здесь проверяют соответствие примерно шести десяткам регламентов и стандартов. Количество тестов зависит от типа силовой установки – бензин, дизель, плагин-гибрид или электромобиль – а также от набора систем помощи водителю.

Отдельно оценивают правильность установки узлов. Например, фары должны быть на четко определенной высоте, ремни безопасности – выдерживать нагрузку, а крылья – полностью закрывать колеса, чтобы грязь не летела на кузов. К этому добавляются краш-тесты и замеры выбросов.

Тестирование поглощения энергии удара с помощью формы головы. При ударе не может произойти травма.

200 страниц разрешения

В Европе финальным этапом является процедура EU Whole Vehicle Type Approval. После ее прохождения модель получает сертификат, который разрешает запуск серийного производства. Объем документации может достигать 200 страниц, а отдельные разделы, например по экологии, имеют еще сотни страниц приложений.

На основе типового одобрения каждый выпущенный автомобиль получает COC – сертификат соответствия. Фото Skoda

Это своеобразное “свидетельство о рождении” машины. Без него невозможна первая регистрация и получение номерных знаков.

Для украинских покупателей это означает простую вещь: если авто имеет корректный COC и соответствует европейскому тип-одобрению, его можно без проблем поставить на учет.

Работа не заканчивается после старта продаж

Даже после начала серийного производства омологационная работа продолжается. Модель постоянно модернизируют. Каждый год производитель может вносить несколько технических изменений. Если они влияют на параметры безопасности или экологии, приходится обновлять сертификацию.

Например, появление нового двигателя в линейке требует повторных замеров выбросов и шума. Если это самая тяжелая версия модели, могут понадобиться дополнительные краш-тесты и проверки тормозной системы. А вот новая комплектация вроде Sportline обычно проходит процедуру как расширение уже действующего одобрения, без старта “с нуля”.

Проверка ремней безопасности. Фото Skoda

Почему это важно для покупателя

Омологация – это не формальность. Она гарантирует, что автомобиль соответствует стандартам безопасности и экологии. Для украинского рынка, который активно импортирует авто из ЕС и США, понимание этого процесса помогает избежать проблем с регистрацией и сертификацией.

Фактически за сухими цифрами, протоколами и сотнями страниц документов стоит простая вещь – допуск автомобиля к дорогам общего пользования. И без этого ни одна новая модель не выедет из автосалона.