Красный крест на светофоре в Европе: на самом деле там то же, что и в Украине

Как сообщает польское издание Gazeta.pl, во время автомобильных путешествий за границу водители часто сталкиваются с необычными дорожными знаками.

Одним из таких сюрпризов является так называемый греческий крест – дополнительная секция светофора или встроенная в линзу красного цвета отметка с четырьмя ровными лучами. На первый взгляд, это выглядит как строгий запрет.

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На самом деле, этот сигнал создан для того, чтобы облегчить жизнь водителям на сложных перекрестках. Светящийся красный крест информирует автомобилиста, который планирует повернуть налево, о том, что для встречного транспорта сейчас горит красный свет.

Для Украины это уже не новость. Через несколько дней исполнится год, как в Киеве установили светофор с таким элементом подсказки, о чем редакция Авто24 писала.

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Сигнал светофора с таким символом дает ясное понимание, что встречный поток остановился и можно безопасно завершить маневр. Однако как только крест гаснет, эта уверенность исчезает, ведь автомобили с противоположной стороны могут в любой момент начать движение.

Где встречается и какие нюансы

Подобную систему организации движения можно встретить на дорогах Франции, Бельгии и Швейцарии.

Кроме того, такие светофоры активно используются за океаном, в частности в канадской провинции Квебек. Не забывайте и об Украине, где эта инновация также появилась, но массового внедрения еще не получила.

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Европейские эксперты при этом отмечают, что наличие такого сигнала не дает абсолютного преимущества в движении.