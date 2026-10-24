Красный крест на светофоре в Европе: на самом деле там то же, что и в Украине

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Этот красный сигнал светофора одновременно запрещает, но белым символом еще и подсказывает
Как сообщает польское издание Gazeta.pl, во время автомобильных путешествий за границу водители часто сталкиваются с необычными дорожными знаками.
Одним из таких сюрпризов является так называемый греческий крест – дополнительная секция светофора или встроенная в линзу красного цвета отметка с четырьмя ровными лучами. На первый взгляд, это выглядит как строгий запрет.
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На самом деле, этот сигнал создан для того, чтобы облегчить жизнь водителям на сложных перекрестках. Светящийся красный крест информирует автомобилиста, который планирует повернуть налево, о том, что для встречного транспорта сейчас горит красный свет.
Для Украины это уже не новость. Через несколько дней исполнится год, как в Киеве установили светофор с таким элементом подсказки, о чем редакция Авто24 писала.
Достаточно интересное решение имеет хорошую перспективу внедрения. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24
Сигнал светофора с таким символом дает ясное понимание, что встречный поток остановился и можно безопасно завершить маневр. Однако как только крест гаснет, эта уверенность исчезает, ведь автомобили с противоположной стороны могут в любой момент начать движение.
Где встречается и какие нюансы
Подобную систему организации движения можно встретить на дорогах Франции, Бельгии и Швейцарии.
Кроме того, такие светофоры активно используются за океаном, в частности в канадской провинции Квебек. Не забывайте и об Украине, где эта инновация также появилась, но массового внедрения еще не получила.
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Европейские эксперты при этом отмечают, что наличие такого сигнала не дает абсолютного преимущества в движении.
" Даже если крест включен, водитель обязан убедиться в безопасности маневра и пропустить пешеходов, – отмечают специалисты по безопасности движения.