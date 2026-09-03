Кража электровелосипеда становится почти невозможной: новый подход к защите двухколесного транспорта

Как сообщает авторитетное издание Electrek, специализированная эстонская компания Comodule официально представила свое новейшее решение для защиты электровелосипедов– аппаратный IoT-модуль под названием Astra. По словам профильного журналиста Мики Толла, главной особенностью этой системы стала способность непрерывно отслеживать геолокацию транспорта в течение 12 месяцев, даже если байк просто стоит в гараже или на складе без движения.

На рынке сейчас хватает разнообразных трекеров. Простые решения типа Apple AirTag долго держат заряд, но не дают точной картины, тогда как полноценные GPS-маячки редко "живут" дольше месяца-двух без подключения к розетке. Для ежедневных поездок этого вполне достаточно, но если украденный велосипед спрятали в отстойнике или он долго ждет своего часа на зимнем хранении, длительная автономность становится критически важной.

Как Astra работает год без подзарядки?

Именно здесь на сцену выходит Astra. Официальные данные разработчика подтверждают, что энергоэффективность этого модуля в шесть раз превышает средний рыночный показатель. Конечно, это не значит, что вы сможете кататься круглый год без подзарядки самого велосипеда, ведь в активном режиме трекер питается от основной батареи байка. Однако разумное управление питанием позволяет системе оставаться на связи в режиме гибернации до одного года, что делает охранный комплекс полезным даже во время длительного простоя.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме поразительной батареи, разработчики существенно прокачали саму технологию поиска. Обычный GPS прекрасно работает под открытым небом, но когда украденный байк затягивают в бетонный подземный паркинг, многоквартирный дом или склад, спутниковый сигнал GNSS просто исчезает. Чтобы решить эту проблему, к стандартному спутниковому позиционированию добавили запатентованную технологию Wi-Fi-Locate. Она обеспечивает точность определения координат до 2,5 м, что является абсолютно критическим показателем для поиска в плотной городской застройке или внутри помещений.

Передача данных также вышла на новый уровень благодаря использованию сотовой связи стандарта Cat-1bis. Этот протокол разработан специально для надежного соединения в сложных условиях, будь то плотные городские джунгли или удаленные локации. Более того, такая технология позволила свести задержку передачи команд от смартфона к велосипеду практически до нуля, гарантируя мгновенную блокировку двигателя или активацию сигнализации.

Доступен ли модуль для самостоятельной установки?

Важный нюанс для обычных велосипедистов: вы не сможете просто пойти в магазин и купить этот трекер для самостоятельной установки на свой старый байк. Astra– это чисто B2B-продукт, который интегрируется непосредственно производителями (OEM) еще на этапе сборки рамы и двигателя. В настоящее время компания уже проводит демонстрации для брендов, разрабатывающих модельный ряд электровелосипедов 2028 года. Модуль спроектирован как единый масштабируемый стандарт, адаптирующийся под любой тип трансмиссии, лишая производителей необходимости придумывать собственные "костыли" для каждой отдельной модели.

В зависимости от того, как именно производитель настроит систему, владелец через приложение сможет видеть локацию в реальном времени, пользоваться умным замком, получать тревожные оповещения, делиться цифровым доступом с друзьями и даже электронно иммобилизовать байк. Кстати, в январе 2026 г. Comodule объявила о стратегическом партнерстве с компанией Accelerated Systems Inc. (ASI). Теперь их контроллеры ASI eMobility полностью совместимы с новыми модулями, что позволяет считывать глубокие данные трансмиссии прямо через CAN-шину.

Насколько эффективна защита Comodule?

Цифры говорят сами за себя. По официальной статистике Comodule, наличие их IoT-систем повышает шансы на успешный возврат похищенного электровелосипеда к впечатляющим 80%, в то время как без разумных технологий этот показатель едва достигает 5%. Например, данные партнерского бренда Christiania Bikes свидетельствуют, что 90% владельцев, получивших мгновенное уведомление о движении на телефон, смогли предотвратить кражу по горячим следам. Постоянный же мониторинг технического состояния снижает частоту серьезных поломок на 60% благодаря своевременной превентивной диагностике.

Следует понимать, что Comodule– это не какой-нибудь стартап-однодневка. За последние 11 лет эта эстонская компания подключила к сети более 850 тысяч электровелосипедов, самокатов и другого легкого транспорта. Их технологиями уже пользуются такие гиганты, как Canyon, Riese & Müller, Gazelle, Urban Arrow и Super73. Интересно, что в отличие от многих конкурентов, заказывающих электронику в Китае, штаб-квартира. Comodule OÜ и их собственная фабрика Co-Factory расположены в Таллинне. Завод работает исключительно на зеленой энергии, а все процессы отвечают строгим европейским стандартам безопасности GDPR, что гарантирует надежную защиту данных владельцев.

Конечно, ни одна электроника не делает надежный физический замок излишним. Как отмечает автор оригинального материала, лучшая безопасность всегда работает слоями. Сначала вы делаете байк сложным для похищения с помощью качественного "железа", затем система мгновенно уведомляет вас о подозрительных манипуляциях, а если вору все же удалось сбежать– транспорт становится легко найти и невозможно продать или использовать. И новый аппаратный IoT-модуль Comodule Astra выглядит именно тем инструментом, который выводит эти последние защитные слои на совершенно новый уровень.