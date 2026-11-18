Как сообщает Закарпатская областная прокуратура совместно с местной полицией, организатором оказался житель села Турьи Реметы. Мужчина исполнял роль гида и сопроводителя для клиентов, которых подыскивали его сообщники через популярные мессенджеры.

В этот раз "туристом" стал житель Броваров в Киевской области. По указанию кураторов он приехал в Ужгород, где его встретил подозреваемый и отвез автомобилем в собственный дом в пограничной зоне для подготовки к финальному рывку.

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Финансовые нюансы и провал операции

Прайс за такую услугу оказался немалым. Сначала клиент перечислил 1700 долларов аванса на указанный криптокошелек, а остальную сумму должен был отдать наличными уже на месте.

По дороге к границе организатор провел подробный инструктаж, объяснив, как именно они будут пробираться через лес в обход официальных пунктов пропуска.

Трансфер в свой дом не помог: только получил деньги за невыполнимую услугу, как сам отправился в "казенный дом". Фото: из материалов следствия

Однако реализовать этот план не суждено, ведь оперативники СБУ и пограничники задержали дельца как раз в момент передачи остаточных 9800 долларов.

" Фигуранту уже инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу по корыстным мотивам, – отмечают в ведомстве.

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Суд отправил мужчину под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен, но прокуратура уже оспаривает это решение, считая сумму слишком мягкой.

Рынок нелегальных услуг не сбавляет обороты

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, аппетиты устроителей подобных трансферов существенно отличаются. В то же время встречаются и значительно более дорогие предложения, дешевле, но все они рассчитаны на доверчивых людей и обычно завершаются неудачно.