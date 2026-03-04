Кроссоверы Renault получили новые технологии и еще больше "премиума", но не для Украины

Как сообщает Renault, модели Austral, Espace и Rafale получили масштабные обновления оборудования и цифровых сервисов, а спрос на топовые версии Esprit Alpine и Atelier Alpine уже формирует большинство продаж. Речь идет о европейском рынке – эти модели в Украину официально не поставляются.

Ставка на “верхний” сегмент сработала

Renault продолжает движение в сторону более дорогих и технологичных версий. И цифры это подтверждают.

В 2025 году Austral, Espace и Rafale обеспечили бренду 444 тысячи продаж в C- и D-сегментах. Это плюс 7,9% к предыдущему году. Из них 158 тысяч пришлись на Францию. Бренд сохраняет лидерство в сегменте полных гибридов на французском рынке - позиция, которую Renault удерживает с 2023 года.

Особенно показательный пример - Rafale. 85% клиентов выбирают именно топовые версии Esprit Alpine и Atelier Alpine. В Austral почти половина покупателей останавливается на Esprit Alpine. В Espace доля комплектаций Esprit Alpine и Iconic достигает 66%.

Это означает, что клиент готов платить за оснащение, дизайн и технологии.

Гибридная эффективность без компромиссов

Все три модели доступны с полногибридной силовой установкой E-Tech мощностью 200 л.с. Расход топлива - 4,7 л/100 км у Austral и 4,8 л/100 км у Espace и Rafale. Запас хода на одном баке - до 1100 км.

Флагманский Rafale дополнительно предлагает версию E-Tech 4x4 300 л.с. plug-in hyper hybrid, разработанную инженерами Alpine. Аккумулятор на 22 кВт-ч позволяет ежедневно передвигаться в полностью электрическом режиме.

Для украинского рынка, где после 2026 года ожидается пересмотр налоговых стимулов для электромобилей, именно такие гибридные решения могут стать “золотой серединой” между экономией и универсальностью.

Qi2 и больше “цифры” в салоне

Renault стал одним из первых производителей, кто интегрировал беспроводную зарядку стандарта Qi2 (MagSafe для iPhone). Магнитное кольцо позволяет избегать перегрева и обеспечивает до 50% заряда за час.

Обновлен и пакет подключения. Благодаря платформе Airnity авто получает встроенный интернет-трафик - 2 ГБ в месяц в течение трех лет. Приложения OpenR link теперь могут работать без раздачи со смартфона.

В ближайшее время Google Assistant заменит новый AI-помощник Gemini. Он работает как полноценный разговорный ассистент: понимает естественную речь, позволяет прерывать ответы, менять язык в процессе диалога.

Контроль усталости и “умный” режим езды

В стойке A появилась камера мониторинга состояния водителя. Если система обнаруживает усталость или признаки дискомфорта, автомобиль может постепенно остановиться с включенной аварийной сигнализацией.

Вместо режима MySense теперь используется Smart mode. Авто самостоятельно переключается между Eco, Comfort и Sport в зависимости от стиля управления. При обгоне активируется спортивная реакция, в городе - экономичный алгоритм.

Дизайн и детали, которые выбирают

Опциональную крышу Solarbay с электрохромным затемнением заказывают 40% клиентов Espace и Rafale.

Аудиосистема Harman Kardon также пользуется высоким спросом - до 40% покупателей добавляют ее в конфигурацию.

Austral и Espace получили новый цвет кузова Slate Blue Satin. Rafale - новую обивку из черного текстиля с зернистым покрытием.

Renault переманивает клиентов “премиума”

Более половины покупателей Rafale ранее не владели Renault. Почти 50% из них пересели с моделей премиальных брендов.

Это прямой сигнал: французская марка постепенно закрепляется в высшем сегменте, предлагая набор технологий и оснащения, которые еще несколько лет назад ассоциировались с немецкой “тройкой”.

Пока что все обновления доступны для заказа во Франции. Вопрос появления этих версий в Украине будет зависеть от стратегии локального импортера и спроса на гибридные C/D-кроссоверы.