Круг или прямоугольник: как одна стрелка на дорожном знаке изменяет правила движения и сумму штрафа

Для многих водителей разница между этими указателями кажется минимальной, но форма знака является принципиальным элементом заложенного содержания.

Эксперты Авто24 отмечают, что главное правило просто: смотреть нужно не только на саму стрелку, но и на конфигурационную табличку и рассказать ее установку.

В Украине круг приказывает, прямоугольник объясняет

Круглый синий знак 4.1 "Движение прямо" относится к приказным и жестко требует двигаться только в указанном направлении. Другие варианты маневра на перекрестке водителю просто недоступны.

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Важно помнить, что этот знак не запрещает поворот во двор или на близлежащую территорию направо, а его действие не распространяется на маршрутный транспорт.

Совершенно иная логика заложена в прямоугольный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Эта информационно-указательная табличка сообщает, что вся ширина проезжей части транспорта находится в одном направлении. Стрелка здесь показывает направление потока, но сама по себе не заставляет вас ехать прямо на каждом последующем перекрестке.

Так что водитель имеет полное право ехать, если это не запрещено другой разметкой. Отдельный случай составляют синие круглые знаки с белой стрелкой, направленной вниз по диагонали. Они четко указывают, с какой стороны нужно проехать препятствие или островок безопасности.

Тот, что в круглой конфигурации, предписывает, а в квадратной – объясняет и штрафы за игнорирование требований в той же Германии предусматривает большие, не говоря уже об Италии, где за противодействие – космос. Коллаж: Авто24

Как не перепутать знак и сохранить деньги

В Украине за игнорирование требований дорожных знаков и разметок предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен. Однако конкретная квалификация зависит от данных, поскольку опасный выезд навстречу потоку может иметь более серьезные следствия. Поэтому некорректно утверждать, что любое неправильное прочтение стрелки автоматически стоит другую сумму.

Немецкие правила дорожного движения разделили эти функции столь же четко. За игнорирование приписывающих знаков обязательного направления движения предусмотрен штраф от 10 до 25 евро, причем штрафные баллы не начисляются. А за движение по улице с односторонним движением в противоположном направлении немецкий каталог штрафов предусматривает взыскание от 20 до 70 евро.

Италия: космические штрафы за ошибку

В Италии требования игнорирования знаков признаны одним из самых больших наказаний в Европе. Движение против потока транспорта на односторонних улицах обойдется нарушителю на сумму от 327 до 1309 евро за вычетом 10 штрафных баллов. Если такой опасный маневр зафиксируют на скоростной трассе, финансовое наказание составит 8186 евро с последующим лишением водительских прав.

Для сравнения, в соседней Польше за подобные нарушения взыскают от 11 до 110 евро, а в Венгрии выпишут от 30 до 200 евро. Румыния наказывает штрафом до 150 евро и может временно приостановить действие водительского удостоверения.