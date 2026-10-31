Крысы съели проводку в электромобиле Kia: почему ремонт обошелся в безумные 5 тысяч евро

Как сообщает издание Euronews, владельцем пострадавшего авто оказался Самиль Санал, зарабатывающий на жизнь с помощью платформы Uber. Человек приобрел машину за 27 тысяч евро в кредит, поэтому внезапная поломка стала для него серьезным финансовым ударом.

Обратившись в сервисный центр из-за ошибок электроники, водитель узнал неприятную правду. Механики обнаружили, что под капотом поработали крысы, которые существенно повредили изоляцию электрических проводов.

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Электрический Kia e-Niro за несколько недель до того, как его опустошили грызуны. Санал говорит, что ему понравился этот автомобиль и он рекомендовал его друзьям. Фото: Самиль Санал

Почему дилер отказал в ремонте

Представители компании Kia во Франции официально отказались компенсировать стоимость восстановительных работ. Автопроизводитель объяснил, что вмешательство грызунов классифицируется как влияние внешних факторов, а подобные случаи стандартная заводская гарантия не покрывает.

"Грызуны способны повредить даже нейлоновые пояса безопасности в салоне, поэтому миф о привлекательности исключительно экологической изоляции проводов не имеет оснований, – заявили в пресс-службе бренда.

Кроме того, дилер обратил внимание на фотографии салона Kia e-Niro, где были четко видны крошки от еды. По мнению экспертов компании, именно остатки пищи могли стать главной приманкой для вредителей, впоследствии перебравшихся под капот.

Эти фотографии были сделаны механиком, обнаружившим повреждения, нанесенные грызунами электрическому кроссоверу. Фото: Kia France

Эко-кабели или обычный пластик

Среди автомобилистов давно ходит байка, якобы современная изоляция из растительного сырья смакует крысам больше старого хорошего пластика. Однако Европейская ассоциация производителей автомобильных компонентов CLEPA полностью опровергает эту теорию.

Исследования показывают, что биоразлагаемые материалы привлекают мышей и куниц не больше, чем традиционные полимеры. Животные просто ищут под капотом защиту от дождя, ветра и хищников, а после поездки там еще очень тепло.

Как защитить свой кошелек

Эта история является прекрасным напоминанием для всех водителей, что базовая автогражданка не спасет от зубов вредителей. Если вы паркуете машину на улице, следует внимательно читать условия КАСКО и искать пункты повреждения животными.

Kia France отмечает, что ремень безопасности, изготовленный из нейлона, а не из биоматериалов, также был съеден. Фото:Kia France

Также механики не советуют лезть под капот электромобиля самостоятельно, если есть подозрение на повреждение высоковольтной линии. Обычная 12-вольтовая проводка, которую чаще всего грызут крысы, есть у всех авто, но рисковать жизнью ради экономии на диагностике точно не стоит.

Напомним, что подобные случаи бывают регулярно независимо от типа двигателя, ведь рядом с пострадавшим кроссовером стояли еще две машины, которые остались невредимыми. Чтобы избежать счетов на тысячи евро, специалисты советуют периодически обрабатывать подкапотное пространство специальными спреями-отпугивателями, продаваемыми в любом автомагазине.