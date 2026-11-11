KTM показал экстремальный вездеход Arrow по цене премиального кроссовера с двигателем Audi

Как сообщает издание Motor1, основой для нового проекта стал проверенный временем 2,0-литровый турбомотор от Audi, работающий в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Базовая версия вездехода выдает 280 лошадиных сил, тогда как лимитированная стартовая модификация раскачана вплоть до 330 лошадок.

Разработкой рамы и шасси занималось подразделение KTM Components, которое годами готовит технику для ралли Дакар. Arrow получил трубчатую раму из хромомолибденовой стали и подвеску на двойных поперечных рычагах с амортизаторами KW Reiger, ход которой превышает впечатляющие 60 сантиметров.

В отличие от многих утилитарных баги, кабина здесь полностью закрыта, а внутри установлены спортивные ковши Sabelt с многоточечными ремнями. Чтобы водитель мог уверенно контролировать мощность на песке или гравии, инженеры оснастили машину передним и задним дифференциалами повышенного трения.

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Раллийные технологии для обычных водителей

Генеральный директор KTM X-Bow Михаэль Вольфинг подчеркнул, что компания стремится изменить представление о премиальных мотовездеходах.

"Мы объединили наш автомобильный опыт с двадцатилетней практикой в самых сложных автоспортивных соревнованиях, чтобы вывести управляемость на новый уровень",– Михаэль Вольфинг, генеральный директор KTM X-Bow.

К созданию машины приложил руку известный гонщик и владелец компании Гийом де Мевиус. Его команда использовала опыт выступлений в чемпионате мира по ралли-рейдам, чтобы сделать конструкцию максимально выносливой.

Сам де Мэвиус признался, что строил технику своей мечты. "Я хотел создать транспортное средство, которое имело бы точность спорткара, но могло бы атаковать рельеф, куда обычные автомобили просто не доедут",– Гийом де Мевиус, идеолог проекта.

Цены и старт продаж

На рынок модель выйдет в версии Black Limited Edition, тираж которой ограничили на отметке 500 экземпляров. За эксклюзив с кондиционером и гидравлическим ручником придется выложить от 98 600 долларов.

Со временем в продажу поступит стандартная модификация с вполне адекватным прайсом от 59 800 долларов. Бронирование открывается 17 ноября через официальную дилерскую сеть, однако первые клиенты получат свои машины только в конце 2027 года.

Напомним, недавно подразделение KTM Sportcar GmbH перешло под контроль новых инвесторов во главе с Гийомом де Мевиусом. Это позволило бренду обновить дорожный суперкар X-Bow GT-XR, получивший форсированный до 600 сил двигатель Audi и современную мультимедийную систему.