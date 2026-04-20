Кто из чиновников во Всемирный день общественного транспорта воспользовался трамваем или автобусом

ФОТО: Минразвития|
Для Сергея Деркача это был не пиар-ход ради имиджа, поскольку общественный транспорт является его профилем работы
Заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач проехался столичным автобусом и поделился своими мыслями относительно общественного транспорта в соцсетях. Пост быстро перерос в профессиональную дискуссию о реальном состоянии отрасли.
Чтобы лучше понять содержание новости и дискуссии, стоит заглянуть на страницу Сергея Деркача, в том числе в раздел комментариев.
Читайте также Какие автобусы и трамваи закупают в украинских городах и за какие деньги
Вызовы: изношенный транспорт и дефицит кадров
По словам чиновника, ситуация во многих городах остается сложной:
- значительная часть подвижного состава была изношена еще до полномасштабной войны;
- сотни единиц транспорта уничтожены в результате боевых действий;
- ощутимый дефицит водителей;
- до сих пор актуальной остается проблема "теневой" работы маршруток.
Читайте также Сколько во Львове ездит автобусов с низким полом
Что уже меняется
Несмотря на трудности, отрасль постепенно обновляется. В частности, в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком модернизируют транспорт в ряде городов – от Киева до Ивано-Франковска.
Отдельно урегулировано использование "гуманитарного" транспорта – громады уже получили почти тысячу единиц техники.
Пассажиры общественного транспорта на дорогу в мегаполисах тратят меньше времени, поскольку автобусы и троллейбусы едут выделенными полосами, которые частному транспорту недоступны. Фото: сайт news.sky.com
Чиновники служебным авто не изменили
Мониторинг Авто24 по поиску хотя бы одного-двух намеков на то, что во Всемирный день общественного транспорта должностные лица первой линии в столице, областях или райцентрах хотя бы показательно для собственного имиджа проехались остановку-другую общественным транспортом, успехом не увенчались.
Читайте также Во Львове на маршрут вышла первая женщина-водитель автобуса
Реформы и цифровизация
Среди ключевых новаций Сергей Деркач назвал:
- введение единых требований к билетам для запуска Smart Ticket;
- уравнивание электронного и бумажного билета;
- подготовка реформы льготных перевозок.
- Человеческий фактор.
Отдельное направление – преодоление кадрового дефицита. Для этого развивают программу подготовки водительниц общественного транспорта.
Читайте также За руль автобусов вместо мужчин сядут женщины
Вывод
Общественный транспорт остается критически важной частью городской инфраструктуры – от доступа к работе до медицины. И хотя проблемы накапливались годами, сейчас они стали предметом открытого разговора между властью, перевозчиками и пассажирами.
Именно такая дискуссия, развернувшаяся вокруг символической поездки, показала: спрос на системные изменения в сфере только растет.