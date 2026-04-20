Кто из чиновников во Всемирный день общественного транспорта воспользовался трамваем или автобусом

Заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач проехался столичным автобусом и поделился своими мыслями относительно общественного транспорта в соцсетях. Пост быстро перерос в профессиональную дискуссию о реальном состоянии отрасли.

Чтобы лучше понять содержание новости и дискуссии, стоит заглянуть на страницу Сергея Деркача, в том числе в раздел комментариев.

Читайте также Какие автобусы и трамваи закупают в украинских городах и за какие деньги

Вызовы: изношенный транспорт и дефицит кадров

По словам чиновника, ситуация во многих городах остается сложной:

значительная часть подвижного состава была изношена еще до полномасштабной войны;

сотни единиц транспорта уничтожены в результате боевых действий;

ощутимый дефицит водителей;

до сих пор актуальной остается проблема "теневой" работы маршруток.

Читайте также Сколько во Львове ездит автобусов с низким полом

Что уже меняется

Несмотря на трудности, отрасль постепенно обновляется. В частности, в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком модернизируют транспорт в ряде городов – от Киева до Ивано-Франковска.

Отдельно урегулировано использование "гуманитарного" транспорта – громады уже получили почти тысячу единиц техники.

Пассажиры общественного транспорта на дорогу в мегаполисах тратят меньше времени, поскольку автобусы и троллейбусы едут выделенными полосами, которые частному транспорту недоступны. Фото: сайт news.sky.com

Чиновники служебным авто не изменили

Мониторинг Авто24 по поиску хотя бы одного-двух намеков на то, что во Всемирный день общественного транспорта должностные лица первой линии в столице, областях или райцентрах хотя бы показательно для собственного имиджа проехались остановку-другую общественным транспортом, успехом не увенчались.

Читайте также Во Львове на маршрут вышла первая женщина-водитель автобуса

Реформы и цифровизация

Среди ключевых новаций Сергей Деркач назвал:

введение единых требований к билетам для запуска Smart Ticket;

уравнивание электронного и бумажного билета;

подготовка реформы льготных перевозок.

Человеческий фактор.

Отдельное направление – преодоление кадрового дефицита. Для этого развивают программу подготовки водительниц общественного транспорта.

Читайте также За руль автобусов вместо мужчин сядут женщины

Вывод

Общественный транспорт остается критически важной частью городской инфраструктуры – от доступа к работе до медицины. И хотя проблемы накапливались годами, сейчас они стали предметом открытого разговора между властью, перевозчиками и пассажирами.

Именно такая дискуссия, развернувшаяся вокруг символической поездки, показала: спрос на системные изменения в сфере только растет.