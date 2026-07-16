Куда обращаться с жалобами на коррупцию в сервисных центрах МВД: НАЗК опубликовало пошаговую инструкцию

Для граждан, решивших потратить свое время и силы на борьбу с коррупцией в государственных органах, в частности в сервисных центрах МВД, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) совместно с Программой поддержки ОБСЕ для Украины представило новый практический руководство “Сообщение о коррупции”.

Это руководство призвано стать алгоритмом для каждого, кто не желает пользоваться коррупционными схемами, а хочет с ними бороться. К разработке и презентации документа присоединились также представители Национальной полиции, “Укрзализныци”, Минобороны и БЭБ.

Зачем нужна такая инструкция

Статистика НАЗК свидетельствует о серьезных пробелах в коммуникации:

Низкая активность: по результатам социологического исследования, лишь 7% граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, сообщили об этом правоохранительным органам или профильным ведомствам.

Ошибки в адресатах: водители и заявители часто путают полномочия органов и не знают, куда именно направлять жалобу, из-за чего расследования затягиваются.

Недостаток доказательств: только 20% всех полученных НАПК сообщений содержат конкретные факты, на основании которых можно возбудить дело или начать мониторинг образа жизни чиновника. Остальные 80% обращений либо не относятся к компетенции ведомства, либо оформлены без надлежащей доказательной базы.

Как составлена инструкция

Новый справочник подробно разъясняет:

Что именно с юридической точки зрения является коррупционным правонарушением;

В какой именно государственный орган (НАЗК, НАБУ, Нацполиция и т. д.) можно обращаться в зависимости от конкретной ситуации;

Как правильно зафиксировать и оформить информацию, чтобы обращение стало официальным основанием для проверки;

Какие существуют каналы связи, как рассматриваются заявления и как обжаловать бездействие должностных лиц, если дело пытаются «замять».

Отдельно в НАЗК напомнили, что для водителей и работников транспортной или любой другой сферы, которые узнали о махинациях непосредственно на работе, службе или во время обучения, действует ранее разработанное отдельное пособие для информаторов.

Впрочем, стоит помнить, что согласно украинскому законодательству уголовная ответственность за коррупциюлежит как на том, кто берет взятку, так и на том, кто ее дает. Кроме того, сообщая о коррупции, нужно быть готовым к длительному взаимодействию с правоохранительными органами: показания, допросы, следственные эксперименты, заявления и другие процедуры требуют определенных усилий и времени.