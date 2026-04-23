Куда таможенники Ужгорода пристроили конфискат и что именно вывезли со склада

Таможенники Закарпатья вывезли со склада конфискованных вещей на миллион гривен
Все имущество по решению суда уже считалось не изъятым, а конфискованным. Что-то можно было продать на аукционе, а что-то передать в подразделения Сил обороны.
Как говорится в официальном релизе Закарпатской таможни, вся партия конфискованного товара по акту передана на нужды военных формирований.
Что именно передали
В список помощи вошли:
- легковой автомобиль Volvo;
- 61 смартфон;
- 55 единиц компьютерной техники (ноутбуки, роутеры, смарт-часы);
- бытовая техника, включая кофемашины и морозильную камеру;
- стройматериалы, спортивная обувь;
- 120 литров моторного масла.
Получателями стали подразделения пограничников, Нацгвардии, военная часть и госпиталь Минобороны (видео коллег из “Общественное Ужгород” см. внизу).
Все изъятые на границе предметы прошли процедуру судебного разбирательства и конфискованы по его решению.
Сколько уже передали
По данным таможни, с начала 2026 года для военных уже передано имущества на 7 млн грн. А с начала полномасштабной войны – на 128 млн грн, что составляет около 16% от общего объема помощи, переданной всеми таможнями страны.
Среди переданного есть автомобили, офисная оргтехника, гаджеты, а также товары быта, гигены и тому подобное.
Откуда берется конфискат
Чаще всего товары изымают из-за недекларирования или попытки скрыть реальную стоимость для уменьшения таможенных платежей.
То, что не нужно военным, реализуют через аукционы – в этом году так уже продали имущества на 3 млн грн.