Куда таможенники Ужгорода пристроили конфискат и что именно вывезли со склада

Все имущество по решению суда уже считалось не изъятым, а конфискованным. Что-то можно было продать на аукционе, а что-то передать в подразделения Сил обороны.

Как говорится в официальном релизе Закарпатской таможни, вся партия конфискованного товара по акту передана на нужды военных формирований.

Что именно передали

В список помощи вошли:

легковой автомобиль Volvo;

61 смартфон;

55 единиц компьютерной техники (ноутбуки, роутеры, смарт-часы);

бытовая техника, включая кофемашины и морозильную камеру;

стройматериалы, спортивная обувь;

120 литров моторного масла.

Получателями стали подразделения пограничников, Нацгвардии, военная часть и госпиталь Минобороны (видео коллег из “Общественное Ужгород” см. внизу).

Все изъятые на границе предметы прошли процедуру судебного разбирательства и конфискованы по его решению. Фото: Закарпатская таможня

Сколько уже передали

По данным таможни, с начала 2026 года для военных уже передано имущества на 7 млн грн. А с начала полномасштабной войны – на 128 млн грн, что составляет около 16% от общего объема помощи, переданной всеми таможнями страны.

Среди переданного есть автомобили, офисная оргтехника, гаджеты, а также товары быта, гигены и тому подобное.

Откуда берется конфискат

Чаще всего товары изымают из-за недекларирования или попытки скрыть реальную стоимость для уменьшения таможенных платежей.

То, что не нужно военным, реализуют через аукционы – в этом году так уже продали имущества на 3 млн грн.