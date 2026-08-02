Куда жаловаться на ямы на дороге: пошаговый алгоритм для водителя

Ямы, проседание асфальта, открытые люки или отсутствие дорожных знаков это не просто неудобства, а потенциальная опасность для участников дорожного движения. Если дорожные службы не реагируют на проблему, у водителя есть законные механизмы, чтобы заставить ответственных лиц действовать. О них рассказал doradvokat.com.ua.

Кто отвечает за состояние дороги

За надлежащее содержание автомобильных дорог отвечают их балансодержатели. Это предусмотрено законом“ Об автомобильных дорогах” .

Именно они должны:

ликвидировать выбоины;

устанавливать и обслуживать дорожные знаки;

наносить разметку;

обеспечивать безопасные условия движения.

Если опасное состояние дороги создает угрозу водителям, должностных лиц могут привлечь к административной ответственности по ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что делать, если увидели опасную яму

Первый шаг – сообщить о проблеме полиции по номеру 102.

При обращении желательно сообщить:

точное местоположение;

характер повреждения;

создает ли оно опасность для движения;

или уже произошло ДТП или повреждение автомобилей.

После этого полицейские могут произвести осмотр участка дороги и оформить соответствующие материалы.

Следует зафиксировать нарушения самостоятельно

Кроме вызова полиции, желательно произвести собственную фото- или видеофиксацию.

На фото должны быть:

сама рытвина;

ее приблизительные размеры;

дорожные знаки или адресные ориентиры;

общий вид дороги.

Если есть возможность, следует привлечь свидетелей.

Такие материалы могут стать доказательствами при дальнейших обращениях или судебном споре.

Могут наказать дорожников

Если во время проверки будет установлено, что дорожное покрытие не отвечает требованиям безопасности, а ответственные лица не приняли необходимые меры, полиция имеет право составить административные материалы по ст. 140 КУоАП.

В случае, если ненадлежащее состояние дороги стало причиной ДТП с тяжелыми последствиями, вопрос может перейти в плоскость уголовного производства.

Если реакции нет

Бывают ситуации, когда после сообщения проблему так и не устраняют.

В таком случае водитель может:

обратиться с жалобой к руководству Национальной полиции;

подать обращение к балансодержателю дороги;

обратиться в орган местного самоуправления или Службу восстановления и развития инфраструктуры;

подать обращение через правительственный контактный центр.

Если бездействие продолжается, возможно обращение в суд.

Если из-за яму поврежден автомобиль

В случае повреждения автомобиля из-за неудовлетворительного состояния дороги важно:

Вызвать полицию.

Зафиксировать место происшествия.

Получить все процессуальные документы.

Сохранить чеки для ремонта и эвакуации автомобиля.

В дальнейшем эти документы могут стать основанием для требования компенсации ущерба с балансодержателя дороги.

Вывод

Закон возлагает ответственность за безопасное состояние дорог на удерживающие их организации. Сообщения полиции, фотофиксация опасного участка и официальные обращения позволяют не только привлечь внимание к проблеме, но могут стать основанием для привлечения ответственных лиц к ответственности.

Активная позиция водителей часто является самым эффективным способом заставить дорожные службы выполнять свои обязанности и оперативно устранять опасные. дефекты дорожного покрытия.