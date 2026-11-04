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Культовая Toyota Celica официально возвращается: ждать ли спорткар на обычных дорогах

Японский автогигант официально подтвердил возвращение легендарного названия Celica, которое с 2027 года будет соревноваться в Чемпионате мира по ралли. Хотя речь идет лишь о гоночном болиде, этот шаг дает серьезную надежду на появление серийной версии спорткара для дорог общего пользования.
Toyota официально возвращает легендарную модель Celica

ФОТО: Motor1|

Прототип новой спортивной модели Toyota

Данила Северенчук
logo4 ноября, 14:15
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Как сообщает издание Motor1, Новый гоночный автомобиль GR Celica выйдет на старт под эгидой новосозданной команды Toyota Racing. Он будет выступать бок о бок со следующим поколением раллийного хэтчбека GR Yaris, который останется под крылом привычного коллектива Gazoo Racing.

По информации журналистов, за руль возрожденной легенды сядут пилоты Элфин Эванс, Оливер Сольберг и Сами Паяри. Обе машины будут построены по новому техническому регламенту WRC, который вступит в силу в 2027 году и будет иметь одинаковые показатели мощности.

Разработка обоих болидов уже кипит в раллийной штаб-квартире бренда в финском городе Ювяскюля. Ожидается, что процесс омологации новых автомобилей полностью завершится еще до конца 2026 года.

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Будет ли серийная версия

Хотя производитель пока не делал громких заявлений по гражданской версии, возвращение громкого имени в большой автоспорт является очень выразительным сигналом. Компания уже долгое время намекает на возрождение своего доступного купе для энтузиастов.

Еще в начале этого года на дорогах Португалии был замечен загадочный двухдверный прототип Toyota во время тестов. Его классические пропорции четко давали понять, что это точно не Yaris, а последующие испытания на треке лишь подогрели интерес фанатов к предстоящей дорожной новинке.

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