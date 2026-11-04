Культовая Toyota Celica официально возвращается: ждать ли спорткар на обычных дорогах

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Прототип новой спортивной модели Toyota
Как сообщает издание Motor1, Новый гоночный автомобиль GR Celica выйдет на старт под эгидой новосозданной команды Toyota Racing. Он будет выступать бок о бок со следующим поколением раллийного хэтчбека GR Yaris, который останется под крылом привычного коллектива Gazoo Racing.
По информации журналистов, за руль возрожденной легенды сядут пилоты Элфин Эванс, Оливер Сольберг и Сами Паяри. Обе машины будут построены по новому техническому регламенту WRC, который вступит в силу в 2027 году и будет иметь одинаковые показатели мощности.
Разработка обоих болидов уже кипит в раллийной штаб-квартире бренда в финском городе Ювяскюля. Ожидается, что процесс омологации новых автомобилей полностью завершится еще до конца 2026 года.
Будет ли серийная версия
Хотя производитель пока не делал громких заявлений по гражданской версии, возвращение громкого имени в большой автоспорт является очень выразительным сигналом. Компания уже долгое время намекает на возрождение своего доступного купе для энтузиастов.
Еще в начале этого года на дорогах Португалии был замечен загадочный двухдверный прототип Toyota во время тестов. Его классические пропорции четко давали понять, что это точно не Yaris, а последующие испытания на треке лишь подогрели интерес фанатов к предстоящей дорожной новинке.