Культовый Chrysler New Yorker Brougham из V8 заметили в Киеве: фото

Chrysler New Yorker Brougham
В Киеве на автомобильном мероприятии Cars&Coffee показали Chrysler New Yorker Brougham Coupe 1974 года. Большое американское купе сохранило характерную внешность модели и, судя по опубликованным фото, находится в отличном состоянии.
Фотографии автомобиля опубликовал Instagram-аккаунт TOPCARS UA. Об этом пишет topgir.com.ua.
Chrysler New Yorker имеет 7,2-литровый V8.
Представленный Chrysler New Yorker Brougham оснащен атмосферным бензиновым V8 объемом 7,2 л. По данным публикации, двигатель развивает 215 л.с. и 468 Нм крутящего момента.
Заявленная динамика для такого большого купе составляет 10,5 секунды до 100 км/ч, а максимальная скорость – около 200 км/ч.
Двигатель 440 V8 имеет рабочий объем 7206 куб. см и работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой TorqueFlite. Автомобиль имеет задний привод.
Габариты американского купе
Chrysler New Yorker Brougham Coupe построен на колесной базе протяженностью 3150 мм.
Длина автомобиля составляет 5705 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1389 мм. Снаряженная масса достигает примерно 2120 кг.
Для горючего предусмотрен бак объемом 95 л.
Купе имеет двухдверный кузов и шестиместный салон, хорошо отвечающий американской автомобильной школе 1970-х годов.
В Киеве этот Chrysler New Yorker Brougham стал одним из центровых экспонатов автомобильного мероприятия, привлекая внимание своими масштабами, классическим дизайном и большим. атмосферным V8.