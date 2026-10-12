Культовый Citroёn 2CV возвращается на рынок: цена впечатляет, а в дверях есть классическое место для яиц

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Citroёn 2CV
Мировая премьера концепта состоялась на Парижском автосалоне. "Серийная версия появится в 2028 году", – официально пообещали представители бренда, неожиданно нарушив клятвы предыдущих руководителей никогда не возрождавшие эту модель.
Дизайнеры Citroën решили не просто поиграть с ностальгией, а нырнули в ретро-стилистику с головой. Автомобиль получил все классические черты своего знаменитого предка: глубокий ребристый капот, круглые фары на выпяченных крыльях и характерная откидывающаяся назад брезентовая крыша.
При этом новинка выглядит значительно мускулистее оригинального автомобиля. Широкий путь и массивные 19-дюймовые колеса плотно заполняют арки, хотя общая длина машины составляет лишь 3,76 метра, что на 20 сантиметров меньше классической модели.
Салон для пикников и яиц
Интерьер концепта совсем не выглядит бюджетно, хотя и следует минимализму оригинала. Главной фишкой стали съемные сиденья-скамейки, которые можно вытащить на улицу для пикника, и портативную корзину на полу, выполняющую роль центральной консоли.
Самая интересная деталь прячется в дверях – там предусмотрен специальный отсек для хранения яиц. Это прямая отсылка к техническому заданию 1930-х годов, когда инженерам приказали создать авто, способное провезти корзину яиц вспаханным полем без разбитой скорлупы.
Техника и запас хода
Вместо старого двухцилиндрового двигателя с воздушным охлаждением здесь установлена современная электрическая трансмиссия. Управление будет осуществляться через классический односпицевой руль, а рычаг переключения режимов движения смешно торчит прямо из-под приборной панели. Точных характеристик батареи и электромотора Citroën пока не раскрывает.
Учитывая заявленный прайс в 15 000 евро, ожидать бешеной динамики или рекордного запаса хода не стоит. Ориентиром может служить базовая версия конкурента Renault Twingo, которая выдает 81 лошадиную силу и проезжает около 262 км на одном заряде.
Конкуренты на рынке
- Напомним, что оригинальный 2CV дебютировал еще в 1948 году и продержался на конвейере более 40 лет. За это время в мире продали более 3,8 миллиона экземпляров этой модели, которую в народе ласково прозвали зонтиком на колесах.
- Новое поколение 2CV разработали на специальной платформе концерна Stellantis, разработанной под жесткие требования ЕС для бюджетных электромобилей. Когда машина выйдет на рынок, ей придется бороться за покупателя с будущими Dacia Spring, Nissan Pixo и VW ID.Up.