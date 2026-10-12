Культовый Citroёn 2CV возвращается на рынок: цена впечатляет, а в дверях есть классическое место для яиц

Мировая премьера концепта состоялась на Парижском автосалоне. "Серийная версия появится в 2028 году", – официально пообещали представители бренда, неожиданно нарушив клятвы предыдущих руководителей никогда не возрождавшие эту модель.

Дизайнеры Citroën решили не просто поиграть с ностальгией, а нырнули в ретро-стилистику с головой. Автомобиль получил все классические черты своего знаменитого предка: глубокий ребристый капот, круглые фары на выпяченных крыльях и характерная откидывающаяся назад брезентовая крыша.

При этом новинка выглядит значительно мускулистее оригинального автомобиля. Широкий путь и массивные 19-дюймовые колеса плотно заполняют арки, хотя общая длина машины составляет лишь 3,76 метра, что на 20 сантиметров меньше классической модели.

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Салон для пикников и яиц

Интерьер концепта совсем не выглядит бюджетно, хотя и следует минимализму оригинала. Главной фишкой стали съемные сиденья-скамейки, которые можно вытащить на улицу для пикника, и портативную корзину на полу, выполняющую роль центральной консоли.

Самая интересная деталь прячется в дверях – там предусмотрен специальный отсек для хранения яиц. Это прямая отсылка к техническому заданию 1930-х годов, когда инженерам приказали создать авто, способное провезти корзину яиц вспаханным полем без разбитой скорлупы.

Техника и запас хода

Вместо старого двухцилиндрового двигателя с воздушным охлаждением здесь установлена современная электрическая трансмиссия. Управление будет осуществляться через классический односпицевой руль, а рычаг переключения режимов движения смешно торчит прямо из-под приборной панели. Точных характеристик батареи и электромотора Citroën пока не раскрывает.

Учитывая заявленный прайс в 15 000 евро, ожидать бешеной динамики или рекордного запаса хода не стоит. Ориентиром может служить базовая версия конкурента Renault Twingo, которая выдает 81 лошадиную силу и проезжает около 262 км на одном заряде.

Конкуренты на рынке