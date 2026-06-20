Культовый дизайн возвращается: ретро-фургон Morris JE вновь готовят к производству

Главная особенность модели – выразительный ретро-дизайн с круглыми фарами, высокой крышей и характерной передней частью, отсылающей к классическим британским фургонам середины прошлого века.

Идея возродить фургон и запустить его в серийное производство уже имеет свою историю, обросла легендами. Однако менеджеры компании не теряют надежду все-таки довести модернизированную модель до выпуска. О нелегком пути возрождения пишет Авто24.

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Вдохновение легендой

Morris JE создан по мотивам Morris J-Type (Morris JT) – одного из самых известных британских легких коммерческих автомобилей послевоенного периода, выпускавшегося с 1949 по 1960 год.

Современную интерпретацию классики компания впервые показала еще в 2019 году. Тогда начало производства планировалось на 2021 год, однако финансовые трудности неоднократно откладывали запуск проекта.

В послевоенные годы фургон Morris J-Type пользовался огромным спросом – практичен, стилен и недорог в эксплуатации. Фото: Morris



Видимо, деньги нашлись, инженеры активно взялись за модернизацию и практически вплотную подошли к воплощению замысла.

Легкий кузов и несколько версий

Теперь Morris Commercial обещает начать пилотное производство в 2027 году, а серийный выпуск – в 2028-м.

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Первый этап организуют в Милтон-Кинге, где будут изготавливать композитные элементы кузова. Полномасштабное производство планируют перенести в Сент-Атан в Южном Уэльсе.

Фургон получил монококовый кузов из переработанного углеродного волокна и алюминиевое шасси. По словам производителя, это первый коммерческий автомобиль с такой конструкцией.

Модульная архитектура позволит выпускать Morris JE в нескольких вариантах: как закрытый фургон, пикап, микроавтобус или даже кемпер.

Модернизированный Morris JE привлекает внимание как посланник из прошлого, но на этом его привлекательность заканчивается. Фото: Morris

До тонны груза и 480 км без подзарядки

Полезная нагрузка составляет до 1000 кг, а полная масса автомобиля – 2,5 тонны. Объем грузового отсека заявлен на уровне до 6 кубометров.

Салон выполнен в минималистичном стиле с небольшим количеством органов управления и широкими возможностями персонализации.

Заявленный запас хода вырос до 480 км по сравнению с примерно 400 км в предыдущих версиях проекта.

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Аккумулятор можно зарядить с 20 до 80% примерно за 30 минут. Также компания обещает сверхбыструю зарядку, которая позволит достичь такого уровня всего за 10 минут.

Правда, технические подробности производитель пока не раскрывает.

Красиво, но практично ли?

Цену производитель пока не называет. Ранее озвучивалась ориентировочная стоимость – сумма около 60 тыс. фунтов стерлингов, что в пересчете составляет 69 174 евро или 3 561 367 гривен.

Несмотря на подготовку различных версий, начиная с фургона, «пассажирской» или бортовой версии кузова, массовый спрос здесь сомнительный. Фото: Morris

В Авто24 отмечают, что в нынешних условиях такая цена Morris JE значительно превышает ценник современных электрических фургонов. Повторить взлет послевоенного "немца" в обновленной модели Volkswagen ID.Buzz "британец" не сумеет, не говоря уже о дальнейшем спросе.

"Коммерческого хита из него, похоже, не получится, однако среди любителей ретро Morris JE вполне может найти своих поклонников. Сейчас ценится практичность и экономичность, а это предложение рынка будет слишком далеким от таких критериев, – отмечают эксперты редакции.

Кроме того, эффектный ретро-дизайн имеет и обратную сторону: закругленная крыша и массивные крылья. Из-за этого и ряда других мелких деталей главным вопросом остается не внешний вид Morris JE, а его конкурентоспособность на практическом рынке электрических фургонов.