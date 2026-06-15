Культовый кей-кар Mazda Autozam AZ1 с дверями типа "крыло чайки" был продан за баснословную сумму

Для рядового европейского или американского покупателя сумма более 23 тысяч долларов за подержанную машину с крошечным двигателем мощностью всего 63 лошадиные силы может показаться абсурдной, однако уникальная конструкция и коллекционный статус делают этот экземпляр желанным приобретением для ценителей автомобильной экзотики.

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Модель выпускалась под бывшим молодежным суббрендом компании Mazda, а непосредственной сборкой машин занималась Suzuki. Своей популярностью этот автомобиль обязан эффектному дизайну с дверями типа "крыло чайки", низкому клиновидному силуэту и среднемоторной компоновке, отмечает Carscoops.

Золотая эра японских микроавтомобилей и ограничения класса кей-каров

Модель Autozam AZ1 появилась на свет в начале 1990-х годов, в период расцвета японского "экономического пузыря", когда местные автопроизводители соревновались в создании самых нестандартных и смелых инженерных проектов. Основным вызовом для конструкторов было втиснуть спортивные амбиции в строгие рамки японского законодательства относительно льготного класса кей-каров. Эти правила четко ограничивали внешние габариты, вес, рабочий объем двигателя и его предельную мощность.

Технические особенности и характеристики купе Autozam AZ1:

Трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 657 кубических сантиметров;

Максимально допустимая по закону мощность 63 лошадиные силы и 85 Нм крутящего момента;

Пятиступенчатая механическая коробка передач с короткими ходами рычага;

Снаряженная масса транспортного средства составляет всего 720 килограммов.

Из-за скромных характеристик силовой установки разгон с места до 100 км/ч занимает около 10 секунд, что является довольно скромным результатом. Однако благодаря среднему расположению двигателя непосредственно за спинами пассажиров, легкой кузовной конструкции и низкому центру тяжести автомобиль обеспечивает хорошую управляемость и уникальные эмоции от вождения.

Проданный на аукционе автомобиль за свою 34-летнюю историю преодолел около 54 000 километров. Машина сохранилась в хорошем визуальном состоянии, хотя и получила несколько модификаций от предыдущих владельцев. В список неоригинального оборудования вошли увеличенные 14-дюймовые легковые диски вместо заводских меньшего диаметра, спортивный руль от ателье Mazdaspeed, имеющий заметные следы износа, дополнительные аналоговые датчики на передней панели, кастомная ручка переключения скоростей и магнитола марки Sony.

Почему Autozam AZ1 настолько редкий?