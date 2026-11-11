Культовый Mercedes-Benz SEC превратили в 500-сильный рестомод: радикальные изменения и безумный прайс

Как сообщают официальные представители немецкой компании Mechatronik, инженеры готовят к выпуску современную версию легендарного купе Mercedes-Benz SEC в кузове C126 с 1980-х годов. Производство этого эксклюзивного автомобиля стартует в 2027 году, а тираж будет строго ограничен.– свет увидят всего 30 экземпляров.

Этот масштабный проект получил официальное название Mechatronik M SEC, или M SEC 630, и его выпуск приурочен к 30-летию самого ателье, основанного в 1997 году. Интересно, что, несмотря на то, что официальная цена пока остается неизвестной, весь лимитированный тираж из тридцати запланированных машин уже полностью распродан еще до старта уборки.

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Какой двигатель получил рестомод?

Под капотом этого рестомода скрывается настоящая классика от подразделения AMG– атмосферный двигатель M156 в конфигурации V8. Хотя исторически Mercedes-AMG маркировала его индексом 6.3 в честь легендарного мотора M100, фактический объем этого агрегата составляет 6,2 литра. Инженеры Mechatronik решили не форсировать двигатель, а полностью пересобрать его, чтобы, как отмечают разработчики, "обеспечить максимальную надежность и сохранить заводские манеры". В результате мотор выдает солидные 500 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента, работая в паре с современной 7-ступенчатой автоматической коробкой AMG Speedshift 7G-Tronic и классическим задним приводом.

Чтобы автомобиль адекватно управлялся с такой мощностью, ходовую часть пришлось существенно модернизировать. Подвеску разработали совместно с именитым брендом Öhlins, используя винтовые стойки с технологией Dual Flow Valve. Она настроена под вес и баланс большого купе для комфортного ежедневного использования, обеспечивая мягкую езду в стиле Grand Tourer. За безопасное торможение отвечают мощные механизмы, поставляемые компанией Brembo.

Что изменили в экстерьере?

Облик автомобиля претерпел радикальные изменения благодаря использованию современных материалов. Купе получило карбоновые кузовные панели, из которых изготовлены бамперы, передние крылья, пороги и тонкий задний спойлер. А вот задние расширенные колесные арки решили сделать из стали. Их соединили с кузовом с помощью специальной склеивания, а не традиционной сварки, чтобы предотвратить появление трещин от усталости металла во время активной эксплуатации. Дополняет современный образ фирменная LED-оптика, где светодиодные модули Bi-LED аккуратно интегрированы в оригинальные узкие корпуса фар, обеспечивая дальность освещения до 380 метров.

Для клиентов, стремящихся выжать из машины максимум на треке, компания предложила опциональный пакет GT-Package. Благодаря отказу от заднего ряда сидений и установке более легких компонентов сухой вес купе снижается на 88 килограммов. Это позволяет сократить время разгона до первой сотни с 4,2 до 4,0 секунды, а электронный ограничитель максимальной скорости смещается до отметки в 280 километров в час. Кроме того, в этом пакете передние тормозные диски увеличиваются до 390 миллиметров.

Каким сделал салон?

Обновленный салон предлагает идеальный баланс между классической эстетикой и современными технологиями. Покупателям доступны четыре варианта сидений, начиная от полностью обновленных оригинальных кресел и заканчивая спортивными карбоновыми ковшами Recaro. Аналоговая приборная панель сохранила свой аутентичный вид, но получила незаметно вписанный цифровой экран телеметрии. Вместо чужеродных современных планшетов на центральной консоли красуется классическая магнитола, при этом подключенная к премиальной аудиосистеме мощностью 1560 Вт с десятью динамиками.

Где собирают каждый экземпляр?

Процесс создания каждого такого шедевра поражает своим усердием. Все работы проводятся в штаб-квартире Mechatronics vehicle and engine technology GmbH, расположенной в немецком городке Плайдельсгайм. Каждый автомобиль строится на базе предоставленного клиентом донора, причем машину разбирают до голого металла и проходят антикоррозионную обработку. Чрезвычайно важной деталью для коллекционеров является полная сохранность оригинального VIN-кода донора C126, что значительно упрощает дальнейшую регистрацию классического автомобиля в США и Канаде.

Первые динамические испытания прототипа уже успешно прошли на частном испанском гоночном треке Ascari Club, где автомобиль получил высокие отметки от ведущих автомобильных журналистов, в частности из издания Top Gear. И хотя официальный прайс держится в строгом секрете, на профильных форумах эксперты отмечают, что стоимость базовых инженерных работ, без учета цены самого автомобиля-донора, стартует от 500 тысяч евро.

Что известно о конкурентах?

Интересно, что в один день с германским анонсом американское ателье RENNtech из Флориды представило свой экстремальный рестомод на базе этой же модели под названием RENNtech SEC V12 Widebody. Американцы пошли другим путем, установив 7,5-литровый V12 на 660 сил и механическую коробку. Это ярко демонстрирует два совершенно разных подхода к классике: сдержанный немецкий стиль с атмосферным V8 против агрессивной американской мощи.