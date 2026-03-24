Культовый Nissan 200SX из Need for Speed: Underground продают за 57 тысяч долларов

В Украине появилось в продаже редкое предложение для ценителей японского автотюнинга. В Одесса выставили на продажу купе Nissan 200SX в глубоко модифицированном состоянии, выполненном в стиле JDM, пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Toyota собрала в одном месте все, что имеет шильдик Supra и это настоящий JDM рай (46 фото)

Что известно об автомобиле

Речь идет о модели 1997 года - представителе пятого поколения (S14 после рестайлинга), которая традиционно считается одной из самых популярных платформ для тюнинга.

Автомобиль оснащен:

2,0-литровым бензиновым двигателем;

мощностью около 200 л.с.;

механической коробкой передач.

Продавец отмечает, что авто имеет одного владельца, а последнее регистрационное действие состоялась в 2023 году.

Тюнинг и состояние

Машина позиционируется как завершенный проект в стиле JDM - направления, что предусматривает глубокие технические и визуальные доработки японских авто.

Хотя полный список изменений не раскрывается, известно, что:

автомобиль участвовал в соревнованиях;

имеет награды;

находится в "идеальном" техническом состоянии;

все документы оформлены надлежащим образом.

Фактически речь идет не просто об авто, а о готовом проекте, в который уже вложены значительные ресурсы.

Цена и условия

За Nissan 200SX просят 57 805 долларов (около 2,56 млн грн). Продавец также рассматривает обмен, но с четким условием - на мотоцикл Suzuki M109R с доплатой.

Контекст

Nissan 200SX давно стал культовой моделью среди фанатов дрифта и JDM-культуры. Такие авто часто используют как базу для проектов благодаря заднему приводу, сбалансированному шасси и большому потенциалу для модернизации.

Вывод

Предложенный экземпляр - это не просто старый спорткар, а полноценный тюнинг-проект с гоночной историей. Высокая цена объясняется не возрастом авто, а объемом доработок, состоянием и уникальностью - подобные машины ориентированы на узкий круг энтузиастов, а не массового покупателя.