Какие подержанные авто сейчас продают дороже, чем они стоили в салоне

Как пишет австралийское издание Drive, аналитики компании AutoGrab зафиксировали интересный тренд: ряд автомобилей игнорируют законы рынка и приносят своим владельцам прибыль во время перепродажи. Речь идет не о коллекционных эксклюзивах, а об обычных машинах типа Suzuki Jimny или Toyota Yaris Cross, которые через два-три года эксплуатации сохраняют более 100% своей первоначальной стоимости.

Почему так происходит и что это значит для водителей? Главная причина– дефицит новых авто и постоянный рост цен у дилеров. К примеру, если человек хочет купить популярный гибридный кроссовер сегодня, ему часто предлагают ждать в очереди до полугода. Многие не хотят быть пешеходом так долго, поэтому уходят на вторичный рынок и переплачивают за "свежую" машину с пробегом, чтобы сесть за руль уже завтра.

Кто возглавляет рейтинг "прибыльных" авто

Абсолютным рекордсменом стал рамный внедорожник Suzuki Jimny 2019 года выпуска. Несмотря на семилетний возраст, его остаточная стоимость составляет почти 108%. Секрет прост: новые Jimny постоянно дорожают, а квоты для дилеров ограничены. Второе и третье места делят премиальный Lexus GX 2024 и Porsche Macan (по 108%). Последний взлетел в цене из-за того, что бензиновую версию сняли с продаж, а новый электрический Macan "зашел" далеко не всем.

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Традиционно крепко держится Toyota. Гибридные Yaris Cross 2023-2024 годов сохраняют 106% стоимости, RAV4– 102%, а Land Cruiser Prado– 105%. Даже старые Land Rover Defender 2012 до сих пор продаются за 101% от своей начальной цены.

Хотя эта статистика собрана на австралийском рынке, украинские реалии очень схожи. У нас гибридные Toyota или дефицитные внедорожники тоже минимально теряют в цене. Поэтому, если вы сейчас выбираете новый автомобиль и думаете о его ликвидности в будущем, имеет смысл присмотреться к массовым японским кроссоверам.– это едва ли не единственная возможность ездить несколько лет и почти ничего не потерять при перепродаже.