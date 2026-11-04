Купил за $2,3 млн, а продал за $18,5 млн: как владелец редкого Ferrari сорвал куш на аукционе

По данным аукционного дома Broad Arrow Auctions, торги за этот уникальный лот сопровождались подлинной драмой. Аукционисту даже пришлось отменить предварительный удар молотка из-за пропущенной ставки и возобновить борьбу с отметки в 16,6 миллиона долларов.

В итоге финальная цена с учетом всех комиссий составила 18,54 млн долларов. Это абсолютный мировой рекорд для серийной версии этой модели, не продававшейся в рамках благотворительных акций. Примечательно, что первый владелец заказал автомобиль через дилера Ferrari в Нью-Джерси и заплатил за него 2,3 миллиона долларов. Машину доставили клиенту в октябре 2024 года, и через два года она проехала смешные 81 милю, то есть около 130 километров.

Чем особенный этот суперкар

Главная фишка именно этого экземпляра заключается в его цвете. Вместо традиционных красных или желтых оттенков владелец выбрал ультраредкий светло-зеленый металлик Verde Franesca. Только за эту индивидуальную окраску пришлось доплатить более 42 тысяч долларов. За такие деньги в автосалоне можно спокойно взять новенький кроссовер BMW X1 или Mercedes-Benz GLA.

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Салон автомобиля также поражает эксклюзивностью. Интерьер украшен черной алькантарой в сочетании с горчичной джинсовой тканью, а крыша выполнена в виде съемной карбоновой панели. Вместе с машиной новый покупатель получил фирменный сертификат подлинности, набор эксклюзивных красных кожаных чемоданов, перчатки для вождения и детализированную масштабную модель авто.

Технические характеристики

Под капотом этого монстра скрывается 6,5-литровый атмосферный V12, выдающий 840 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такая силовая установка позволяет суперкару выстреливать до первой сотни всего за 2,75 секунды. Максимальная скорость при этом превышает 340 км/ч.

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