Купили две новые шины, а куда их поставить: правило, о котором спорят водители

Автогонщик Алексей Мочанов в своем Facebook обратил внимание на одну из самых распространенных ошибок при замене шин.

Если водитель покупает только две новые шины, их по общей рекомендации шинной отрасли нужно устанавливать на заднюю ось независимо от того, какой у автомобиля привод. Такой же подход рекомендует, в частности, Michelin: новые шины с лучшим сцеплением должны стоять сзади, чтобы снизить риск внезапного заноса на мокрой дороге.

Почему не на ведущую ось

На первый взгляд все кажется очевидным: если автомобиль переднеприводный, то лучшие шины нужны спереди, ведь передние колеса и тянут машину и возвращают ее.

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Но при движении важно не только передать тягу на дорогу. Все четыре колеса одновременно отвечают за стойкость автомобиля при торможении и прохождении поворотов.

Мочанов объясняет: если сцепления первыми теряют передние колеса, автомобиль начинает хуже поворачивать и стремится продолжать движение прямо, хотя руль уже повернут. Это недостаточная возвратность.

Если первой срывается задняя ось, задняя часть автомобиля начинает смещаться в сторону, и машину может развернуть. Это уже избыточная возвратность или, проще говоря, занос.

Обе ситуации небезопасны, но внезапный занос задней оси на скорости обычно сложнее исправить. Именно поэтому главная задача – сохранить больший запас сцепления позади.

Особенно это важно на мокрой дороге

Разница между новой и изношенной шиной сильнее всего проявляется под дождем. Протектор должен отводить воду из пятна контакта шины с асфальтом. Чем больше остаточная глубина канавок, тем больше воды шина может успеть увести.

Изношенная резина раньше теряет контакт с дорогой и быстрее переходит в аквапланировку. Поэтому если новые шины поставить спереди, а значительно изношены оставить сзади, на мокром повороте задняя ось может первой потерять сцепление.

В Michelin объясняют эту рекомендацию именно тем, что новые шины обеспечивают лучшее сцепление на мокром покрытии, а их установка сзади уменьшает риск избыточной возвратности и потери стабильности.

Кстати, Auto24 раньше рассказывал, что будет, если неправильно установить шины с направленным или асимметричным протектором. На мокрой дороге ошибки монтажа могут ухудшать отвод воды и поведение автомобиля.

А если автомобиль переднеприводный

Принцип не меняется. Передние колеса одновременно передают тягу и задают направление движения. Но передний привод не может подтянуть заднюю часть машины, если задние колеса уже потеряли контакт с дорогой.

Если спереди стоят новые шины, а сзади значительно изношены, автомобиль может уверенно входить в поворот передней осью, но вдруг потерять заднюю. Именно такой сценарий Мочанов называет более опасным.

Если же лучшая пара стоит сзади, первыми могут лишиться сцепления передние колеса. Машина тогда начнет расширять траекторию и хуже возвращать, но такое поведение обычно более прогнозируемо для рядового водителя.

На заднем приводе правило сродни

Заднеприводный автомобиль вроде бы еще очевиднее "просит" новые шины назад, ведь именно задние колеса передают тягу. Но причина рекомендации все равно не в поводе.

Лучшие шины нужны задней оси, прежде всего для стабильности в повороте и при изменении нагрузки. А уже дополнительным бонусом становится лучшее сцепление во время разгона.

Поэтому общее правило остается прежним: если заменяется только одна пара шин, лучшую ставят обратно.

Полный повод тоже не спасает

Еще одна распространенная ошибка – считать, что автомобилю с AWD разница в состоянии шин не так важна.

Полный привод действительно помогает более эффективно передавать тягу во время разгона, но он не добавляет шины физического сцепления с дорогой. При торможении или повороте все равно решающими остаются состояние резины, температура, покрытие и скорость.

Более того, для многих полноприводных автомобилей производители устанавливают отдельные ограничения по разнице в степени износа шин. Причина – разный диаметр колес создает постоянную нагрузку на элементы трансмиссии.

“ Перед покупкой только двух шин для AWD обязательно проверяйте инструкцию к конкретному автомобилю. Для некоторых моделей разница протектора допускается только в очень узких пределах, а иногда придется менять все четыре колеса.” ,– говорит Алексей Мочанов.

Лучший вариант – менять все четыре

И Мочанов, и производители шин отмечают: лучший вариант – устанавливать сразу четыре одинаковых шин с близкой степенью износа.

Именно так автомобиль получает самое равномерное сцепление и предполагаемые реакции на всех четырех колесах.

Но на практике водители нередко сменяют лишь пару из-за повреждений двух шин, неравномерный износ или банальное желание разделить расходы. В такой ситуации и действует правило "лучшая пара – назад".

С зимними шинами важно уточнение

Это правило не означает, что зимой можно купить только две зимние шины, поставить их назад, а впереди оставить летние.

Мочанов отдельно подчеркивает: зимний комплект должен быть на всех четырех колесах.

Если смешать зимние и летние шины по осям, разница в сцеплении станет слишком большой. На снегу или льду одна ось будет держаться гораздо лучше другой, из-за чего поведение автомобиля станет непредсказуемым.

Auto24 раньше объяснял, когда следует переходить с зимних шин на летние. Главным ориентиром не дата в календаре, а стабильная температура и реальные условия эксплуатации.

А для тех, кто не желает дважды в год менять комплект, существует еще один вариант. Auto24 разбирал преимущества и недостатки современных всесезонных шин. Они могут быть удобным компромиссом по мягкой зиме, хотя тоже имеют свои ограничения.

Что еще проверить при замене

Даже правильное расположение новой пары не поможет, если сами шины не соответствуют автомобилю.

Необходимо проверить размер, индекс нагрузки и скорости, рекомендуемое давление и направление вращения протектора. На направленных шинах правильное направление обозначено стрелкой на боковине, а на асимметричных нужно обращать внимание на маркировку Inside и Outside. Auto24 подробно объяснял, как читать маркировку на шине.

И главное: правило о лучшей паре сзади не превращает сильно изношенные передние шины в безопасные. Если они достигли критического износа, имеют повреждения или не отвечают требованиям изготовителя, менять нужно и их.

Поэтому краткая формула Мочанова звучит максимально просто: четыре новые шины – лучший вариант. Если меняете только две – обычно ставьте их обратно. А для полноприводного автомобиля перед этим еще раз откройте инструкцию производителя.