Купили фальшивые права и пошли их менять: чем поплатились три водителя в сервисных центрах МВД

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, суды вынесли решение по делам жителей Львовщины, Ивано-Франковской области и Закарпатья, которые принесли администраторам откровенные подделки. Во всех случаях специалисты быстро обнаружили несоответствия, после чего к делу подключилась полиция.

В селе Галицкое во Львовской области мужчина предоставил бланк, серия и номер которого по базам данных принадлежали совсем другому человеку. За подобную махинацию суд назначил ему 8500 гривен штрафа и обязал оплатить проведение технической экспертизы документа.

Похожая история случилась в Коломне, где клиент хотел обменять удостоверения с размытым фото, неподходящими шрифтами и нечеткими надписями. Эта попытка обошлась ему в 5100 гривен штрафа плюс возмещение судебных издержек.

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Самое суровое наказание получил нарушитель в селе Каменское в Закарпатье. При использовании фальшивки суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком, обязав регулярно отмечаться в органах пробации.

Почему не стоит покупать документы в интернете

Представители МВД в очередной раз подчеркивают, что любая попытка воспользоваться купленными удостоверениями гарантированно ведет к уголовной ответственности. "Выбирайте исключительно законный путь получения документов– это ваша безопасность, репутация и ответственность перед обществом",– отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о курьезном случае в Ровенской области, где водитель сделал себе удостоверение с помощью ChatGPT. Он распечатал сгенерированное изображение на сувенирном бланке, но патрульные быстро обнаружили подлог во время ночной остановки, что обернулось для креативного водителя штрафом и судимостью.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, аферисты придумали новую дерзкую схему с фальшивыми экзаменами. Мошенники маскируются под официальные учреждения, имитируют составление практики в реальном городе, а затем присылают жертве обычный кусок пластика, которого нет ни в одной государственной базе.