Купили "права" в интернете: в сервисных центрах МВД объяснили, чем это грозит

Документы, приобретенные через интернет, не попадают в государственные реестры, не отображаются в приложении «Дия» или «Кабинете водителя», а их использование может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом предупреждают в сервисных центрах МВД.

Поддельные водительские права в Украине становятся довольно распространенным явлением, ведь честным путем получить водительские права очень сложно. Более 80% кандидатов проваливают водительские экзамены.

Специалисты сервисных центров МВД регулярно получают обращения от граждан, которые просят внести в государственный реестр или обновить водительские удостоверения, приобретенные онлайн. Такие документы не отображаются в электронных сервисах, из-за чего владельцы обращаются за помощью.

Как выявляют поддельные водительские удостоверения

Во время проверки администраторы сервисных центров МВД сверяют информацию с государственными реестрами. Чаще всего выясняется, что серия и номер удостоверения принадлежат другому лицу, информация о выдаче документа конкретному водителю отсутствует или указанное подразделение МВД вообще не выдавало такого удостоверения.

В случае выявления признаков подделки все материалы передаются в полицию для дальнейшей проверки.

Почему не стоит публиковать водительское удостоверение в соцсетях

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией также призывают водителей не выкладывать фотографии водительских удостоверений в открытый доступ.

Мошенники могут использовать личные данные для изготовления поддельных документов или других незаконных действий. Если все же хочется поделиться новостью о получении первого водительского удостоверения, стоит скрыть или размыть ФИО, серию, номер документа и дату его выдачи.

Как проверить водительское удостоверение

Проверить действительность украинского водительского удостоверения можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. Для этого достаточно ввести серию и номер документа. Сервис покажет дату выдачи, открытые категории и статус удостоверения.

В МВД напоминают, что пожизненные водительские удостоверения, выданные до 2013 года, могут отсутствовать в современных электронных реестрах. По этой причине они не отображаются в «Кабинете водителя» и приложении «Дія». Чтобы цифровой документ стал доступен онлайн, необходимо обменять свое бессрочное водительское удостоверение на временное в любом сервисном центре МВД.

Получить водительское удостоверение официально

Официально в сервисных центрах МВД заявляют, что законный способ получения водительского удостоверения только один. Для этого необходимо пройти медицинский осмотр, сдать теоретический экзамен, завершить обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать практический экзамен.

Только после выполнения всех этих требований водительское удостоверение выдается лично владельцу, а информация о нем вносится в государственные реестры и становится доступной в электронных сервисах.

Поэтому предложения в интернете получить водительские права без обучения, экзаменов или личного присутствия являются мошенническими, предупреждают в ГСЦ МВД.